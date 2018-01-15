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Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО приступили к учениям в Поволжье

15.01.2018 Центральный военный округ 205 0
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Мста-С
Самоходные гаубицы «Мста-С».
Источник: ЦВО

Более 10 тысяч военнослужащих Центрального военного округа приступили к практическим занятиям на нескольких полигонах в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях.


Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные, инженерные и другие подразделения в составе отделений и взводов отрабатывают совершение маршей, способы перемещения на поле боя и маскировки огневых позиций, совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения боевых машин, выполняют огневые задачи из стрелкового оружия и гранатометов.


В занятиях задействованы более 1,5 тыс. единиц военной техники, таких как ОТРК «Искандер-М», ЗРК «Бук-М2», РСЗО «Ураган» и «Град», самоходные тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан», самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3 и БТР-82АМ.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
2С4 Тюльпан
БТР-82
БТР-82А
Бук-М2
Искандер
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения

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