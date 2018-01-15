Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО приступили к учениям в Поволжье
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Самоходные гаубицы «Мста-С».
Источник: ЦВО
Более 10 тысяч военнослужащих Центрального военного округа приступили к практическим занятиям на нескольких полигонах в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях.
Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные, инженерные и другие подразделения в составе отделений и взводов отрабатывают совершение маршей, способы перемещения на поле боя и маскировки огневых позиций, совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения боевых машин, выполняют огневые задачи из стрелкового оружия и гранатометов.
В занятиях задействованы более 1,5 тыс. единиц военной техники, таких как ОТРК «Искандер-М», ЗРК «Бук-М2», РСЗО «Ураган» и «Град», самоходные тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан», самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3 и БТР-82АМ.
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15.01.2018
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