Вертолетчики Балтфлота ищут подлодку условного противника
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Вертолет Ка-27.
Источник: Пресс-служба Северного флота
Подводную лодку условного противника имитирует морская ориентирная авиабомба
КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Шесть противолодочных вертолетов Балтийского флота проводят учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом в понедельник сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"В морских полигонах Балтийского флота начались учения с участием палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ авиабазы Морской авиации флота. Экипажи боевых машин, используя радиолокационные и гидроакустические средства, осуществляют поиск подводной лодки условного противника, после чего проведут практические бомбометания по подводному объекту", - рассказал он.
При этом на первом этапе учений вертолеты осуществляют вылеты в район поиска подлодки с аэродрома базирования, а на втором будут совершать полеты с палуб боевых кораблей.
Подводную лодку условного противника имитирует морская ориентирная авиабомба.
Противолодочный вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км, при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах.
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15.01.2018
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