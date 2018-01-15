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Вертолетчики Балтфлота ищут подлодку условного противника

16.01.2018 ТАСС 131 0
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Вертолет Ка-27
Вертолет Ка-27.
Источник: Пресс-служба Северного флота

Подводную лодку условного противника имитирует морская ориентирная авиабомба

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Шесть противолодочных вертолетов Балтийского флота проводят учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом в понедельник сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В морских полигонах Балтийского флота начались учения с участием палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ авиабазы Морской авиации флота. Экипажи боевых машин, используя радиолокационные и гидроакустические средства, осуществляют поиск подводной лодки условного противника, после чего проведут практические бомбометания по подводному объекту", - рассказал он.

При этом на первом этапе учений вертолеты осуществляют вылеты в район поиска подлодки с аэродрома базирования, а на втором будут совершать полеты с палуб боевых кораблей.

Подводную лодку условного противника имитирует морская ориентирная авиабомба.

Противолодочный вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км, при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Ка-27
Ка-27ПЛ
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Военные учения

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