Российские "крылья ангелов" окажут помощь раненым



Первый летный опытный образец самолета Ил-76МД-90А (серийный номер 0102, регистрационный номер RA-78650) отправляется в первый полет по второму этапу заводских испытаний. Ульяновск, 14.12.2016.

Источник: ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» Первый летный опытный образец самолета Ил-76МД-90А (серийный номер 0102, регистрационный номер RA-78650) отправляется в первый полет по второму этапу заводских испытаний. Ульяновск, 14.12.2016.Источник: ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»

Военные медики получат мобильный госпиталь на базе военно-транспортного самолета Ил-76

Для российской армии создают новейшую летающую операционную. Специальный транспортный самолет Ил-76МА будет оснащен автономными медицинскими модулями с полным набором диагностического и операционного оборудования. Он предназначается не только для эвакуации раненых, но и для оказания полноценной медпомощи на месте. Сейчас такими самолетами располагают только американские военные, у которых эти машины получили неофициальное название "крылья ангела".

Как сообщили "Известиям" в Министерстве обороны, завершается разработка специальных медицинских модулей в габаритах универсальных авиационных контейнеров. Компактные и автономные 20-тонные модули будут иметь всё необходимое оборудование для диагностики и проведения операций. Они предназначены для создания аэромобильного госпиталя на базе самолета Ил-76МД-90А. Машина уже получила индекс Ил-76МА.

Планируется, что в комплект "летающего госпиталя" войдут несколько операционных и специальный диагностический модуль. Оборудование нового самолета позволит проводить даже самые сложные операции — включая полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации. После прибытия на место госпиталь сразу же на взлетно-посадочной полосе начнет принимать пациентов — именно так поступали американцы в Ираке и Афганистане. Запасы позволят ему автономно работать несколько недель. При необходимости модули могут быть выгружены и превращены в основу для полевого госпиталя.

В Минобороны пояснили, что отечественный вариант "крыльев ангела" будет использоваться не только в горячих точках, но и для улучшения медицинского обслуживания в отдаленных гарнизонах. При этом Ил-76МА может приземлиться даже на неподготовленную площадку.

Сейчас Минобороны располагает одним летающим госпиталем — Ил-76МДТ "Скальпель-МТ". Машина была создана в 1980-х годах во время войны в Афганистане для эвакуации раненых. Из двух построенных тогда машин в строю остается одна, приписанная к подмосковному аэродрому Чкаловский. "Скальпели" привлекались для перевозки раненых из Афганистана, горячих точек не территории СССР, позже — в ходе чеченских кампаний. Также один "Скальпель" есть в составе авиации МЧС.

Экс-начальник Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при Минобороны РФ (2003–2007) генерал-майор Владимир Попов заявил "Известиям", что аэромобильные госпитали должны стать неотъемлемой составной частью системы медицинского обеспечения вооруженных сил.

— Аэромобильные средства оказания срочной медпомощи используются не только при катастрофах техногенного и природного характера, но и при ведении боевых действий, проведении антитеррористических операций, — сказал Владимир Попов. — Поэтому совершенно уместно появление мобильных госпиталей в распоряжении военных медиков. Подтвердил это и сирийский опыт.

Эксперт отметил, что спецсамолеты обеспечат оперативную доставку военных медиков с необходимым оборудованием в любую точку территории России, а если понадобится, то и за рубеж.

— Тут же на месте может быть организован осмотр пострадавших, оказана экстренная медицинская помощь, а при необходимости — проведена операция, — сказал Владимир Попов. — Специалисты могут подготовить больного к транспортировке в госпиталь или больницу для оказания специализированной помощи, например, при ожоге, переохлаждении или ранении.

Владимир Попов напомнил, что в советское время рассматривалась возможность создания эскадрильи специализированных медицинских самолетов.

— Шесть-восемь таких машин планировали равномерно распределить по территории страны, чтобы при необходимости они могли доставить помощь в течение нескольких часов. Оказанная в течение первых часов врачебная помощь намного увеличивает шансы спасти пострадавшего, — сказал эксперт. — К сожалению, планы создания такой авиаэскадрильи в то время реализовать не удалось.

Сегодня "летающие госпитали", аналогичные Ил-76МА, есть лишь в составе американского Joint Medicine Aviation Unit (JMAU, Объединенный авиационный медицинский отряд). Основная задача этого подразделения — поддержка операций спецназа. В качестве носителей медицинских модулей используются самолеты семейства МС-130. Они способны днем и ночью в любую погоду совершать посадку на неподготовленные площадки. Оснащение "летающих госпиталей" позволяет проводить даже сложные нейрооперации. В 2001 и 2003 годах самолеты JMAU были несколько раз скрытно развернуты в тылу иракских войск и на территории, подконтрольной талибам. Их экипажи смогли спасти жизни нескольким "зеленым беретам", бойцам отряда "Дельта" и рейнджерам.

Сергей Вальченко, Алексей Рамм