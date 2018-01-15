Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские "крылья ангелов" окажут помощь раненым

16.01.2018 Известия.ru 199 0
0
Понравилась новость?
 +2
Ил-76МД-90А
Первый летный опытный образец самолета Ил-76МД-90А (серийный номер 0102, регистрационный номер RA-78650) отправляется в первый полет по второму этапу заводских испытаний. Ульяновск, 14.12.2016.
Источник: ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»

Военные медики получат мобильный госпиталь на базе военно-транспортного самолета Ил-76

Для российской армии создают новейшую летающую операционную. Специальный транспортный самолет Ил-76МА будет оснащен автономными медицинскими модулями с полным набором диагностического и операционного оборудования. Он предназначается не только для эвакуации раненых, но и для оказания полноценной медпомощи на месте. Сейчас такими самолетами располагают только американские военные, у которых эти машины получили неофициальное название "крылья ангела".

Как сообщили "Известиям" в Министерстве обороны, завершается разработка специальных медицинских модулей в габаритах универсальных авиационных контейнеров. Компактные и автономные 20-тонные модули будут иметь всё необходимое оборудование для диагностики и проведения операций. Они предназначены для создания аэромобильного госпиталя на базе самолета Ил-76МД-90А. Машина уже получила индекс Ил-76МА. 

Планируется, что в комплект "летающего госпиталя" войдут несколько операционных и специальный диагностический модуль. Оборудование нового самолета позволит проводить даже самые сложные операции — включая полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации. После прибытия на место госпиталь сразу же на взлетно-посадочной полосе начнет принимать пациентов — именно так поступали американцы в Ираке и Афганистане. Запасы позволят ему автономно работать несколько недель. При необходимости модули могут быть выгружены и превращены в основу для полевого госпиталя.

В Минобороны пояснили, что отечественный вариант "крыльев ангела" будет использоваться не только в горячих точках, но и для улучшения медицинского обслуживания в отдаленных гарнизонах. При этом Ил-76МА может приземлиться даже на неподготовленную площадку. 

Сейчас Минобороны располагает одним летающим госпиталем — Ил-76МДТ "Скальпель-МТ". Машина была создана в 1980-х годах во время войны в Афганистане для эвакуации раненых. Из двух построенных тогда машин в строю остается одна, приписанная к подмосковному аэродрому Чкаловский. "Скальпели" привлекались для перевозки раненых из Афганистана, горячих точек не территории СССР, позже — в ходе чеченских кампаний. Также один "Скальпель" есть в составе авиации МЧС.

Экс-начальник Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при Минобороны РФ (2003–2007) генерал-майор Владимир Попов заявил "Известиям", что аэромобильные госпитали должны стать неотъемлемой составной частью системы медицинского обеспечения вооруженных сил.

— Аэромобильные средства оказания срочной медпомощи используются не только при катастрофах техногенного и природного характера, но и при ведении боевых действий, проведении антитеррористических операций, — сказал Владимир Попов. — Поэтому совершенно уместно появление мобильных госпиталей в распоряжении военных медиков. Подтвердил это и сирийский опыт.

Эксперт отметил, что спецсамолеты обеспечат оперативную доставку военных медиков с необходимым оборудованием в любую точку территории России, а если понадобится, то и за рубеж.

— Тут же на месте может быть организован осмотр пострадавших, оказана экстренная медицинская помощь, а при необходимости — проведена операция, — сказал Владимир Попов. — Специалисты могут подготовить больного к транспортировке в госпиталь или больницу для оказания специализированной помощи, например, при ожоге, переохлаждении или ранении.

Владимир Попов напомнил, что в советское время рассматривалась возможность создания эскадрильи специализированных медицинских самолетов.

— Шесть-восемь таких машин планировали равномерно распределить по территории страны, чтобы при необходимости они могли доставить помощь в течение нескольких часов. Оказанная в течение первых часов врачебная помощь намного увеличивает шансы спасти пострадавшего, — сказал эксперт. — К сожалению, планы создания такой авиаэскадрильи в то время реализовать не удалось.

Сегодня "летающие госпитали", аналогичные Ил-76МА, есть лишь в составе американского Joint Medicine Aviation Unit (JMAU, Объединенный авиационный медицинский отряд). Основная задача этого подразделения — поддержка операций спецназа. В качестве носителей медицинских модулей используются самолеты семейства МС-130. Они способны днем и ночью в любую погоду совершать посадку на неподготовленные площадки. Оснащение "летающих госпиталей" позволяет проводить даже сложные нейрооперации. В 2001 и 2003 годах самолеты JMAU были несколько раз скрытно развернуты в тылу иракских войск и на территории, подконтрольной талибам. Их экипажи смогли спасти жизни нескольким "зеленым беретам", бойцам отряда "Дельта" и рейнджерам.


Сергей Вальченко, Алексей Рамм
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
C-130
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
РС-22
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 08:18
  • 2
Второй гром
  • 16.01 08:18
  • 129
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 16.01 07:39
  • 155
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 16.01 07:25
  • 2
"Южное" разрабатывает гиперзвуковую КР
  • 16.01 07:14
  • 6
S7 планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей
  • 16.01 06:22
  • 4
С опозданием на 10 лет
  • 16.01 05:11
  • 2
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 16.01 05:03
  • 3
Еще два модернизированных Су-27СМ(3)
  • 16.01 00:24
  • 8
"Ратник" ни разу не смогли пробить во время боевого применения
  • 15.01 23:53
  • 52
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 15.01 23:21
  • 1
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 15.01 23:11
  • 2
Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий
  • 15.01 21:51
  • 43
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 15.01 19:12
  • 14
Американцы вывели на орбиту секретный спутник
  • 15.01 18:54
  • 1213
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы