Безоружный "Замволт": снаряды не той системы
|
|
Эскадренный миноносец ВМС США класса "Замволт" USS Michael Monsoor в Фипсберге, штат Мэн, декабрь 2017 года.
Источник: Robert F. Bukaty/AP
"Замволт": суперсовременные эсминцы ВМС США остались без боеприпасов
Прошло более года с тех пор, как ВМС США решили отказаться от принятия на вооружение перспективных, но крайне дорогих боеприпасов для эсминцев класса "Замволт". Тем не менее, промышленность и флот США все еще обдумывают, чем лучше всего заменить снаряды этого типа, заявили официальные представители ВМС США на этой неделе.
В 2016 году ВМС США решили окончательно отказаться от закупок снарядов дальнего действия для перспективных эсминцев класса "Замволт" (типа LRLAP - Long Range Land-Attack Projectile) из-за их непомерно высокой цены - $800 тыс. за единицу. Однако LRLAP был единственным боеприпасом, разработанным специально для артиллерии эсминцев этого типа, пишет Defense News.
Проблема, как считают американские эксперты, даже не в столь высокой цене снаряда для перспективных орудий "Замволта", разработанных корпорацией Lockheed Martin, а в том, что программа строительства эсминцев этого класса существенно сократилась.
Вначале предполагалось иметь в боевом составе ВМС США 28 таких кораблей, затем семь и, наконец, остановились всего на трех эсминцах. И возможности снизить цену артиллерийского выстрела за счет роста производства снарядов просто не стало.
"Мы собирались закупить тысячи этих снарядов, но количество кораблей просто убило доступный по цене снаряд", - приводила "Газета.Ru" слова представителя ВМС США, знакомого с программой производства LRLAP.
Эсминец "Замволт" вооружен двумя носовыми башнями со 155-миллиметровыми новейшими артсистемами AGS (Advanced Gun System). Она представляет собой башенное 155-миллиметровое орудие (длина ствола - 62 калибра) с подпалубной системой автоматического заряжания.
Башня создана с учетом требований радиолокационной малозаметности, пушка в небоевом положении укрывается в этих же целях. Выстрелы раздельно-гильзовые, стрельба автоматическая до полного расходования боезапаса.
Боекомплект двух башен - 920 выстрелов, из них 600 - в автоматизированных боеукладках. Однако скорострельность весьма низкая - 10 выстрелов в минуту.
Это объясняется тем, что снаряд очень длинный и система заряжания работает лишь при вертикальном расположении ствола.
155-мм пушки с длиной ствола 62 калибра типа AGS (Advanced Gun System) для трех эсминцев "Замволт" - самые мощные корабельные орудия, разработанные в Соединенных Штатах после Второй мировой войны.
Предполагалось, что в боекомплект 155-миллиметровой пушки войдут специальные управляемые сверхдальнобойные снаряды LRLAP. Это снаряд с двигателем и небольшими крыльями. Длина боеприпаса составляет 2,24 м, масса - 102 кг, масса взрывчатого вещества - 11 кг. В носовой части имеются четыре управляющих крыла, в хвостовой - восьмилопастной стабилизатор. Система управления снаряда - инерциальная с использованием GPS "Навстар". Максимальная дальность стрельбы - до 150 км, но пока стреляли на дальности 80-120 км. Точность попадания - 10-20 м.
Но со снарядами этого типа - LRLAP - дело так пока и не заладилось. Тем не менее, промышленность и флот США полагают, что есть по меньшей мере пара ключевых технологий, которые могли заполнить промежуток, образованный LRLAP.
"Однако вот прямо сейчас нет никакого определенного решения для замены снарядов этого типа", - сказал командир эсминца "Замволт" DDG-1000 капитан 1-го ранга Джеймс Кирк на недавнем симпозиуме военно-морской ассоциации в США.
"Мы продолжаем наблюдение за опытно-конструкторскими работами в этой сфере. В качестве примера можно привести снаряд, обладающий гиперзвуковой скоростью", - сказал Кирк. Речь идет о так называемом рельсотроне, разрабатываемом корпорацией BAE Systems, о чем ранее писала "Газета.Ru".
"Мы контролируем процесс, наблюдаем за техническим созреванием этого вида вооружения. Мы уже вплотную подбираемся к тому, чтобы получить на выходе новые боевые и оперативные возможности. Это оружие, по всей видимости, будет находиться в нужной нам ценовой категории. Но окончательное решение пока так и не принято", - отметил командир первого "Замволта".
Часть задержек с вооружением "Замволта" связана, как отмечают эксперты в США, с недавними исследованиями экспертной комиссии, которая откорректировала тактико-технические требования к эсминцу.
Если раньше основная роль перспективного корабля заключалась в нанесении ударов по береговым объектам, то теперь эсминец переориентируют для борьбы с надводными кораблями гипотетических противников, сказал Кирк.
Он добавил, что как только бюджет ВМС на 2019-й бюджетный год будет опубликован, военно-морские силы США будут в состоянии более конкретно детализировать, повлечет ли это за собой модификации существующего вооружения или для эсминцев класса "Замволт" появится абсолютно новое вооружение.
"У нас в этом случае появится возможность сказать точнее, как будут выглядеть дальнейшие векторы развития кораблей этого класса", - в заключение пояснил Кирк.
Однако, несмотря на эти оптимистические заявления, оружия, о котором говорили так много, пока так и нет. Программа LRLAP окончательно заглохла, рельсотрона с гиперзвуковым снарядом пока тоже нет, и суперсовременный эсминец американского флота фактически остался без средств поражения.
"Не приходится сомневаться, что рано или поздно американцы решат проблемы, связанные с оружием для эсминцев класса "Замволт", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Но в настоящее время, по словам эксперта, возникла редкая для ВМС США ситуация - новейший корабль, суперсовременная машина с газовыми турбинами от Rolls-Royce, шведскими скорострельными арткомплексами и уникальной стелс-конструкцией бортов и надстроек есть, а считать его полноценной боевой единицей еще нельзя.
Вместе с тем "ничего трагического в этом нет", - рассказал "Газете.Ru" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. По словам специалиста,
головной эсминец "Замволт" - это некий испытательный стенд, на котором отрабатывают все возможные перспективные системы и технологии американского флота, начиная от главной энергетической установки и заканчивая артсистемами.
Как считает собеседник издания, на этом этапе у американцев возникли определенные проблемы с оружием для "Замволта". Вполне возможно, что по этим причинам на корабле будут установлены менее перспективные образцы вооружения, и это будет связано с некоторой перекомпоновкой эсминца и уточнением программного обеспечения. А там рано или поздно подоспеют и новые боеприпасы.
Михаил Ходаренок
|
13.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.11.2013 Эсминцы типа Zumwalt. О сегодняшнем состоянии кораблей будущего
23.08.2012 Управляемый снаряд для рельсовой пушки
29.03.2017 Новые снаряды летают без рельсов
09.11.2016 Стрельба не по карману
27.05.2013 Лучше "Орли Бёрка" может быть только "Орли Бёрк"
18.03.2013 Флоты в поисках точного удара
12.03.2007 Таинственное пятое поколение
14.12.2017 Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте