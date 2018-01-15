Лавров: планы США по милитаризации космоса негативно влияют на международную безопасность
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X-37B после приземления 3 декабря 2010 года.
Глава МИД России отметил, что Вашингтон препятствует принятию важных документов, в частности, конвенции по предотвращению актов химического и биологического терроризма
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Планы США по размещению оружия в космосе придадут проблемам международной безопасности новое негативное измерение. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, отметив, что Вашингтон препятствует принятию важных документов.
Он напомнил, что Россия и КНР выдвинули совместную инициативу, касающуюся проекта договора о неразмещении оружия в космосе, внесенного несколько лет назад на Конференции ООН по разоружению. "Все остальные понимают актуальность этой задачи, но США продолжают вынашивать планы милитаризации космоса в смысле размещения оружия в космическом пространстве, что, конечно, придаст проблемам международной безопасности очень негативное новое дополнительное измерение", - подчеркнул Лавров.
"Кстати говоря, в Конференции по разоружению Китай - наш соавтор в проекте другого важного документа - конвенции по предотвращению актов химического и биологического терроризма, проект которой также тормозится, к моему изумлению, тоже Соединенными Штатами Америки", - добавил он.
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15.01.2018
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