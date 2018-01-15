Российские МиГ-29 перехватили цели условного противника в небе Армении
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Истребители МиГ-29.
Источник: rg.ru
Также были отработаны условные пуски ракет и принудительная посадка самолетов-нарушителей на военный аэродром
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Летчики истребителей МиГ-29 российской авиабазы Эребуни, дислоцированной в Армении, выполнили перехват воздушных целей условного противника в ходе учебно-тренировочных полетов. Об этом сообщила 15 января пресс-служба Южного военного округа.
"Летчики парами и звеньями отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника", - отмечено в сообщении.
В ходе полетов также отрабатывались поиск указанных целей, условные пуски ракет по ним и принудительная посадка самолетов-нарушителей на военный аэродром Эребуни.
Полеты с участием более 20 единиц авиационной техники проводились во взаимодействии с подразделениями ПВО в интересах мотострелкового соединения на высокогорном полигоне Алагяз.
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15.01.2018
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