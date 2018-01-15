Подписан контракт на поставку Вооруженным силам Румынии 227 ББМ "Пиранья-5"
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Многоцелевая колесная бронированная машина Piranha V.
Источник: www.army-technology.com
ЦАМТО, 15 января. General Dynamics European Land Systems (GDELS) объявила о подписании контракта на поставку ВС Румынии до 227 ББМ "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8 в шести различных конфигурациях.
По информации GDELS, стоимость контракта составляет более 1 млрд. долл. (по данным Romania Insider – 895 млн. евро). Покупка осуществляется в рамках плана модернизации парка устаревшей бронетехники СВ Румынии.
На церемонии подписания соглашения, состоявшейся 12 января в Министерстве обороны Румынии, присутствовали премьер-министр Михай Тудосе, заместитель премьер-министра Марчел Чолаку и министр обороны Михай Фифор.
ББМ "Пиранья-5" будут выпускаться в Румынии на предприятии Uzina Mecanica Bucuresti (UMB) в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве и передачи технологий, подписанном с компанией General Dynamics European Land Systems – Mowag.
ББМ семейства "Пиранья" были приняты на вооружение ВС Румынии, начиная с 2006 года. Они применялись на территории страны и в различных регионах мира.
Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года Минэкономики Румынии и General Dynamics European Land Systems подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию производства ББМ версии "Пиранья-5" на входящем в ведущую оборонную группу Румынии Romarm предприятии UMB (Бухарест).
По информации румынского Министерства обороны, в ноябре 2017 года правительство страны утвердило реализацию первого этапа проекта сборки для ВС Румынии новых ББМ с колесной формулой 8х8, предусматривающего поставку 227 ББМ на платформе "Пиранья-5" и обеспечение сопутствующей логистической поддержки. Как ожидается, проект будет способствовать модернизации оборонной промышленности Румынии. Планируется, что в 2018 году будут собраны первые 36 бронемашин (30 из них будут поставлены с предприятия GDELS в Швейцарии). В целом по лицензии в Румынии будут произведены 197 ББМ.
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15.01.2018
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