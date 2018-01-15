Вьетнам к концу января получит четвертый фрегат "Гепард-3.9"
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Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама.
ЦАМТО, 15 января. Как ожидается, в конце января во Вьетнам прибудет четвертый фрегат проекта 11661 "Гепард-3.9", построенный для Военно-морских сил Вьетнама на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (входит в группу АО "Холдинговая компания "Ак Барс").
Согласно информации веб-сайта Maritimeraffic.com, судно Rolldock Star, которое транспортирует из Новороссийска во Вьетнам фрегат Tran Hung Dao (б.н. 015), на днях миновало мыс Доброй Надежды и вышло в Индийский океан. Как ожидается, фрегат будет доставлен в порт "Камрань" в конце этого месяца.
Как уже сообщал ЦАМТО, "Зеленодольский завод им. А.М.Горького" заключил контракт субподряда с "Рособоронэкспортом" на поставку ВМС Вьетнама второй пары фрегатов "Гепард-3.9" 15 февраля 2013 года.
Спуск на воду третьего и четвертого фрегатов "Гепард-3.9", предназначенных для ВМС Вьетнама, состоялся 28 апреля и 26 мая 2016 года. Оба фрегата были замечены при их буксировке на Волге (недалеко от завода в Зеленодольске) по пути к месту морских испытаний в Черном море в августе 2016 года.
Гарантийные обязательства для третьего и четвертого фрегатов будут действовать по 9 мая 2018 года.
Для справки: третий фрегат "Гепард-3.9" был доставлен транспортным кораблем Rolldock Star в порт "Камрань" 27 октября 2017 года.
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15.01.2018
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