Вьетнам к концу января получит четвертый фрегат "Гепард-3.9"



Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама. Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама.

ЦАМТО, 15 января. Как ожидается, в конце января во Вьетнам прибудет четвертый фрегат проекта 11661 "Гепард-3.9", построенный для Военно-морских сил Вьетнама на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (входит в группу АО "Холдинговая компания "Ак Барс").

Согласно информации веб-сайта Maritimeraffic.com, судно Rolldock Star, которое транспортирует из Новороссийска во Вьетнам фрегат Tran Hung Dao (б.н. 015), на днях миновало мыс Доброй Надежды и вышло в Индийский океан. Как ожидается, фрегат будет доставлен в порт "Камрань" в конце этого месяца.

Как уже сообщал ЦАМТО, "Зеленодольский завод им. А.М.Горького" заключил контракт субподряда с "Рособоронэкспортом" на поставку ВМС Вьетнама второй пары фрегатов "Гепард-3.9" 15 февраля 2013 года.

Спуск на воду третьего и четвертого фрегатов "Гепард-3.9", предназначенных для ВМС Вьетнама, состоялся 28 апреля и 26 мая 2016 года. Оба фрегата были замечены при их буксировке на Волге (недалеко от завода в Зеленодольске) по пути к месту морских испытаний в Черном море в августе 2016 года.

Гарантийные обязательства для третьего и четвертого фрегатов будут действовать по 9 мая 2018 года.

Для справки: третий фрегат "Гепард-3.9" был доставлен транспортным кораблем Rolldock Star в порт "Камрань" 27 октября 2017 года.