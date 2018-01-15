Dassault Aviation обнародовала некоторые результаты 2017 года



Прибывшие на хранение на предприятие Denel Aviation южноафриканской группы Denel после снятия с вооружения ВВС ЮАР двухместные учебно-боевые истребители Сheetah D, 27.05.2008.

Источник: Denel Прибывшие на хранение на предприятие Denel Aviation южноафриканской группы Denel после снятия с вооружения ВВС ЮАР двухместные учебно-боевые истребители Сheetah D, 27.05.2008.Источник: Denel

ЦАМТО, 15 января. Французская компания Dassault Aviation Group 8 января, задолго до публикации официального годового отчета, обнародовала информацию о ряде полученных заказов и выполненных в течение 2017 года поставках.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на Dassault, в 2017 году заказчикам были поставлены девять истребителей "Рафаль", включая один для ВС Франции и восемь для ВВС Египта. Таким образом, темп производства самолетов сохранился. В 2016 году также было произведено 9 "Рафалей", в том числе 6 ед. для ВС Франции и 3 ед. для ВВС Египта.

Кроме того, компания поставила ВМС Франции один "Рафаль", модифицированный до стандарта F3, который отличается широким использованием цифровых систем, РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), возможностью транспортировки более широкого спектра систем обнаружения и целеуказания.

В настоящее время компания имеет заказы на поставку 101 истребителя "Рафаль", 31 из которых предназначен для ВС Франции, а 70 – для экспортных клиентов. Объем заказа может увеличиться еще на 12 самолетов при получении авансового платежа от Катара за истребители, заказанные в декабре 2017 года. В 2016 году портфель заказов Dassault составлял 110 "Рафалей", включая 32 ед. для ВС Франции и 78 ед. для экспортных заказчиков.

Dassault также сообщила об увеличении заказов на бизнес-лайнеры "Фалькон" (Falcon). На текущий момент портфель заказов составляет 41 ед. против 33 ед. в 2016 году. Количество отмененных заказов на эти самолеты также снизилось. Если в 2016 году были аннулированы заказы на 12 ед., то в 2017 году – только на три.

В настоящее время Dassault Aviation продолжает активно продвигать истребители "Рафаль" новым потенциальным заказчикам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Компания также рассчитывает получить дополнительные заказы от уже имеющихся клиентов (примером этого является реализованный Катаром опцион). При этом на Индию возлагаются основные надежды на увеличение портфеля заказов на истребители "Рафаль".