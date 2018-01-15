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Dassault Aviation обнародовала некоторые результаты 2017 года

16.01.2018 ЦАМТО 156 0
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Истребители Сheetah D
Прибывшие на хранение на предприятие Denel Aviation южноафриканской группы Denel после снятия с вооружения ВВС ЮАР двухместные учебно-боевые истребители Сheetah D, 27.05.2008.
Источник: Denel

ЦАМТО, 15 января. Французская компания Dassault Aviation Group 8 января, задолго до публикации официального годового отчета, обнародовала информацию о ряде полученных заказов и выполненных в течение 2017 года поставках.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на Dassault, в 2017 году заказчикам были поставлены девять истребителей "Рафаль", включая один для ВС Франции и восемь для ВВС Египта. Таким образом, темп производства самолетов сохранился. В 2016 году также было произведено 9 "Рафалей", в том числе 6 ед. для ВС Франции и 3 ед. для ВВС Египта.

Кроме того, компания поставила ВМС Франции один "Рафаль", модифицированный до стандарта F3, который отличается широким использованием цифровых систем, РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), возможностью транспортировки более широкого спектра систем обнаружения и целеуказания.

В настоящее время компания имеет заказы на поставку 101 истребителя "Рафаль", 31 из которых предназначен для ВС Франции, а 70 – для экспортных клиентов. Объем заказа может увеличиться еще на 12 самолетов при получении авансового платежа от Катара за истребители, заказанные в декабре 2017 года. В 2016 году портфель заказов Dassault составлял 110 "Рафалей", включая 32 ед. для ВС Франции и 78 ед. для экспортных заказчиков.

Dassault также сообщила об увеличении заказов на бизнес-лайнеры "Фалькон" (Falcon). На текущий момент портфель заказов составляет 41 ед. против 33 ед. в 2016 году. Количество отмененных заказов на эти самолеты также снизилось. Если в 2016 году были аннулированы заказы на 12 ед., то в 2017 году – только на три.

В настоящее время Dassault Aviation продолжает активно продвигать истребители "Рафаль" новым потенциальным заказчикам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Компания также рассчитывает получить дополнительные заказы от уже имеющихся клиентов (примером этого является реализованный Катаром опцион). При этом на Индию возлагаются основные надежды на увеличение портфеля заказов на истребители "Рафаль".
15.01.2018
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