Минобороны РФ обеспечит Зеленодольский судостроительный завод заказами на десять лет вперед



Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького.

Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького.Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид

ЦАМТО, 15 января. Минобороны РФ обеспечит заказами Зеленодольский судостроительный завод на все время действия новой Государственной программы вооружения, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Верховным Главнокомандующим в конце прошлого года была одобрена новая Государственная программа вооружения. В ней достойное место занимает вооружение, связанное с Военно-морским флотом, и для вас найдется работа. Я считаю, что мы с руководством Зеленодольского завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить вас заказами на все десять лет", – сказал Ю.Борисов на церемонии закладки патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин".

По его словам, начиная с патрульных кораблей, катеров, Зеленодольский завод сейчас устойчиво вышел на рынок создания кораблей ближней морской зоны. "Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стали уже предметом гордости российских Вооруженных сил и Военно-морского флота", – отметил замминистра обороны РФ.

Он напомнил, что корабли, построенные в Зеленодольске, отлично проявили себя в Сирии. "Они хоть и маленькие, но очень "зубастые" и имеют на вооружении крылатые ракеты большой дальности "Калибр", – сказал Ю.Борисов. – Год начинается для вас очень хорошо, с закладки корабля. Это надежда на будущее, на то, что завод будет развиваться, создавая новые рабочие места. Мы постараемся, чтобы доля присутствия Министерства обороны на Зеленодольском заводе не снижалась".

Он уточнил, что проект 22160 был задуман и предложен проектантами флоту для антитеррористических операций и борьбы с пиратством, которое очень распространено, особенно в странах Ближнего Востока.

"Для того, чтобы не сопровождать гражданские суда и не тратить на это ресурсы морских кораблей, был придуман этот проект, который вполне обеспечивает охрану морей. Для флота мы заказали шесть таких кораблей", – сказал Ю.Борисов.

Он также отметил, что для Зеленодольского завода открывается ниша с приобретением новых активов по строительству кораблей вспомогательного флота. "На презентации директор завода нам доложил, что у предприятия есть серьезные проработки вместе с Зеленодольским конструкторским бюро по строительству кораблей арктического класса, которые тоже интересны", – цитирует Ю.Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького", в торжественной церемонии закладки шестого патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин" приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Иван Харченко, глава Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин, генеральный директор АО "Холдинговая компания "Ак Барс" Иван Егоров, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" Ренат Мистахов и другие.

Почетным гостям торжественного мероприятия было предоставлено почетное право установить памятную закладную доску нового корабля. Кроме того, в рамках церемонии состоялось награждение работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства.

Патрульный корабль "Николай Сипягин" – шестой по счету и пятый в серии корабль, заложенный на стапелях предприятия. При строительстве кораблей данного проекта реализуются новейшие технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире.

Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург). Они предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий на них возлагаются задачи по обеспечению устойчивости сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, могут выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – около 1700 тонн, численность экипажа – около 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль.

Для эффективного выполнения задач по предназначению данные корабли имеют в качестве штатного вооружения 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолета Ка-27ПС.

Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

В зависимости от характера выполнения задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении, включая:

- универсальные ракетные комплексы;

- противокорабельные ракетные комплексы;

- перспективные зенитные ракетные комплексы;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- минное вооружение различных типов и назначения (включая минно-торпедные комплексы)

- подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы;

- различную аэромобильную технику и вооружение морской пехоты.

Как отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в преддверии закладки очередного корабля проекта 22160, "такие корабли, безусловно, усилят потенциал наших разнородных группировок, действующих в различных морских районах".

Головной корабль данного проекта "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки находятся патрульные корабли "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов" и "Виктор Великий".

Справочно

Сипягин Николай Иванович – советский морской офицер, Герой Советского Союза (18.09.1943). Участник Великой Отечественной войны с 1941 г., командовал на Черном море тральщиком "Каховка", затем командир 4-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, высаживал десантные отряды, совершал налеты на вражеские базы и порты. В период Новороссийской десантной операции в ночь на 10 сентября 1943 г. под сильным огнем противника первым прорвал линию боковых ворот порта в Новороссийске и высадил на берег 304 бойца с боевой техникой и боезапасом. Позднее погиб в ходе высадки десанта на Керченский п-ов. Похоронен на площади Героев в Новороссийске.