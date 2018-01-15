Дивизион ЗРС С-400 в Севастополе обеспечит защиту Крыма и части Кубани



Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

ЦАМТО, 15 января. Второй дивизион ЗРС С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту Крыма и значительной части Краснодарского края.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на торжественной церемонии заступления на дежурство боевого расчета С-400 командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Расчеты ЗРС С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство на мысе Фиолент 13 января.

"С этой минуты Вы оснащены этим мощным оружием, заступаете на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Вы будете обеспечивать защиту с воздуха Крыма и значительной части территории Краснодарского края", – цитирует "РИА Новости" В.Севостьянова.

"Не скрою, что постановка на боевое дежурство этого уникального комплекса значительно повысит эффективность всей крымской ПВО", – заявил генерал-лейтенант.

По его словам, ЗРС С-400 является оружием защиты. "Да, это суперсовременный комплекс, но оружие защиты. Это важно понимать. Что касается аналогов – они, конечно же, есть, есть усовершенствованный "Пэтриот", но все-таки ему далеко до нас, равняться с "Триумфом", – сказал В.Севостьянов.

Как напоминает агентство, первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии в январе 2017 года.