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Выпросить "Джавелин". Почему Украина оказалась беззащитна перед танками

16.01.2018 РИА Новости 298 0
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Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США.
Источник: © Фото : MoD/Crown copyright 2015

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости, Вадим Саранов. Представитель международной экспертно-журналистской группы Bellingcat Арик Толлер на днях раскрыл страшную украинскую военную тайну. Он опубликовал в твиттере ссылку на фото бойцов полка нацгвардии "Азов", позирующих с американскими гранатометами PSRL-1. Пикантность ситуации в том, что снимки были сделаны еще летом 2017 года - задолго до одобрения поставок летального оружия Украине конгрессом США. Фото с сайта "Азова" оперативно удалили.

Впрочем, информация об американских гранатометах у "Азова" уже не раз всплывала в СМИ. По сути, PSRL-1 - это слегка модернизированный советский противотанковый гранатомет РПГ-7, а закупки, как заявляли в Киеве, были негосударственными. Между тем Украина очень надеется получить от США более совершенные средства борьбы с бронетехникой - в частности, противотанковый ракетный комплекс Javelin. О том, как украинская армия осталась без собственных средств борьбы с танками, - в материале РИА Новости.

Советская просрочка

От своего прародителя - советского гранатомета РПГ-7 - американский PSRL-1 отличается лишь пластиковыми накладками корпуса и планками "Пиккатини" для крепления прицелов и тепловизоров. Всего в 2017 году "Азов" получил 100 единиц PSRL-1 по внушительной для такого оружия цене в пять тысяч долларов за штуку. Но серьезно повлиять на фронтовую обстановку американское оружие не могло. Гранатометы - не самое грозное средство борьбы с танками, куда большую опасность для бронетехники представляют противотанковые ракетные комплексы. И вот с ними Украина действительно испытывает большие проблемы.

К началу боевых действий в Донбассе основу украинского противотанкового арсенала составляли ПТРК советского производства. В сводках и видеороликах из зоны конфликта фигурировали комплексы "Фагот" и "Метис". Причем отзывы об этом оружии в украинской армии были, как правило, отрицательными - бойцы ВСУ жаловались на ненадежность советских систем. Проблемы с "Фаготами" и "Метисами" советского производства испытывали и ополченцы. Так, летом 2014-го участники обороны Славянска сообщали, что из 30 захваченных у ВСУ ракет комплекса "Фагот" все до одной оказались бракованными. Как считают эксперты, проблема была вовсе не в конструктивных недостатках оружия советского производства, которое хорошо себя зарекомендовало во многих вооруженных конфликтах. Просто у всех этих ракет уже давно истек срок эксплуатации.


Украинские военные у села Широкино Донецкой области.
Источник: AP Photo / Evgeniy Maloletka

"Назначенный срок службы для управляемых боеприпасов составляет 10 лет, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - И эти сроки актуальны только в том случае, если боеприпасы хранятся в закрытых помещениях, где поддерживается заданный диапазон температуры. На украинских же арсеналах боеприпасы валяются в штабелях под открытым небом, что сильно сокращает время их службы".

ПТРК "на коленке"

Украине в наследство от СССР достались не только тысячи единиц советских ПТРК, но и неплохой научный задел для производства собственных противотанковых комплексов. Один из флагманов украинской оборонки - киевское КБ "Луч" - регулярно рапортует о создании передовых противотанковых средств. В частности, на вооружение украинской армии за последние 10 лет приняты легкий ПТРК "Корсар", ПТРК "Стугна-П", ПТРК "Барьер"и 125-миллиметровая артиллерийская противотанковая управляемая ракета "Комбат". Комплексы, по заявлениям их разработчиков, обладают неплохими боевыми характеристиками. Так, ПТРК "Стугна-П" поражает цели на дальностях до 5,5 километра, при этом бронепробиваемость управляемой ракеты, оснащенной тандемной боевой частью, - не менее 800 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой.


Сгоревший украинский танк у села Никишино Донецкой области.
Источник: AFP 2018 / John MacDougall

Применяются и инновационные решения. В феврале 2017-го советник президента Украины Юрий Бирюков разместил на фейсбуке фото "Стугны-П" на передовой. Судя по ним, управление ПТРК можно осуществлять дистанционно - позиция оператора комплекса была оборудована в подземном укрытии. Однако способность Киева оперативно наладить массовый выпуск собственных ПТРК вызывает у экспертов большие сомнения.

"Разработать ПТУР на уровне второго поколения Украина может, но что касается организации их серийного производства, то шансы здесь невелики, - рассказал РИА Новости замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. - Как показала практика восстановления производства отечественных комплексов "Штурм" и "Атака", это была очень тяжелая задача, при этом Россия располагает куда большими ресурсами, чем Украина. Наверное, они смогут производить лишь какие-то незначительные партии "на коленке".

На этом фоне не удивляет тот факт, что Украина сегодня возлагает столь большие надежды на американские противотанковые комплексы. В Раде рассчитывают, что заокеанская военная помощь не ограничится лишь "Джавелинами". Во вторник, 9 января, украинские СМИ сообщили о возможных поставках Киеву менее "продвинутых", нежели "Джавелин", ПТРК TOW. Тем не менее в Пентагоне эту информацию опровергли. "Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет", - заявили в американском оборонном ведомстве.

Всего же в рамках военной помощи США планируют поставить Украине 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок "Джавелин" на сумму в 47 миллионов долларов. Правда, как считают эксперты, даже если эта сделка состоится, американские комплексы вряд ли серьезно повлияют на баланс сил на востоке Украины.
15.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Javelin ПТРК
Атака
Метис
РПГ-7
Штурм
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Росгвардия
Персоны
Макиенко Константин

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