Российские десантники в феврале совершат сверхдальний лыжный переход



Учения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Учения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские десантники в феврале планируют провести сверхдальний лыжный переход на расстояние свыше 7500 километров, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Десантники планируют провести первый в истории Воздушно-десантных войск сверхдальний лыжный переход на расстояние свыше 7500 километров. Мероприятие будет посвящено 100-летию образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова", - говорится в сообщении.