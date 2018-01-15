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Российские десантники в феврале совершат сверхдальний лыжный переход

16.01.2018 РИА Новости 213 0
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Учения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Архивное фото
Учения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские десантники в феврале планируют провести сверхдальний лыжный переход на расстояние свыше 7500 километров, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Десантники планируют провести первый в истории Воздушно-десантных войск сверхдальний лыжный переход на расстояние свыше 7500 километров. Мероприятие будет посвящено 100-летию образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова", - говорится в сообщении.
15.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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