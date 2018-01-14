Украинский генерал боится украинских кораблей в Крыму



Бывшая украинская подводная лодка U 01 "Запорiжжя" проекта 641 под Андреевским Флагом совершает переход из Стрелецкой бухты в Южную бухту Севастополя, 22.03.2014.

Источник: А. Бричевский / forums.airbase.ru (via military.tomsk.ru/forum) Бывшая украинская подводная лодка U 01 "Запорiжжя" проекта 641 под Андреевским Флагом совершает переход из Стрелецкой бухты в Южную бухту Севастополя, 22.03.2014.Источник: А. Бричевский / forums.airbase.ru (via military.tomsk.ru/forum)

Украинский генерал опасается минирования украинских кораблей в Крыму

Военную технику и корабли из Крыма, переданные Россией Украине, следует с тщательностью проверить на "скрытые подрывные устройства", заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он отметил, что для обследования техники в Крым нужно направить "профессиональную группу" и тщательно изучить ее состояние. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал состояние украинской военной техники "плачевным".

Переданную Россией военную технику, оставленную Украиной в Крыму, необходимо будет тщательным образом проверить на наличие "скрытых подрывных устройств". Такую точку зрения высказал в интервью издании "Апостроф" бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины - генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Генерал Романенко вспомнил в этом контексте о случаях, будто бы имевших место после окончания Второй мировой войны.

"Немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса [кораблей], а в нужный момент подрывали - со всеми вытекающими последствиями", - заявил экс-замначгенштаба ВСУ.

Романенко привел в качестве примера взрыв линкора Черноморского флота ВМФ СССР "Новороссийск", произошедший в Севастополе в 1955 году.

По одной из версий, взрыв в носу бывшего линкора итальянского ВМФ "Джулио Чезаре", переданного советской стороне в качестве репараций, произошел в результате детонации заряда в 1000 кг тротила, заложенного в корпус корабля "задолго до передачи СССР". В результате взрыва погибли 829 человек.

Украинский отставной генерал считает, что передаваемую Киеву военную технику и корабли необходимо обследовать прямо в Крыму.

"Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника - чтобы [решить] принимать ее или нет", - заявил Романенко.

В пятницу, 12 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил - намерение передать Украине оставленную ВСУ в Крыму военную технику и корабли является "жестом доброй воли", направленным на то, чтобы сдвинуть ситуацию "с мертвой точки".

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин говорил, что более других стран Россия заинтересована в реализации минских договоренностей. Он также добавил, что российский лидер представляет собой сторонника продолжения и завершения процесса обмена военнопленными между сторонами военного конфликта в Донбассе.

"И это, скажем так, еще один жест доброй воли", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Часть военной техники передали киевским властям еще до начала донбасского конфликта, но позже процесс был прекращен. Детали возвращения кораблей на Украину станут ясны после появления реакции Киева, отметил пресс-секретарь Кремля.

"Конечно, для определения всех параметров нужно будет какие-то контакты провести или между военными, или между дипломатами", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал "встречное предложение президенту Российской Федерации".

"Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время. Я считаю, что я ответил", - сказал Гройсман журналистам в ходе своей поездки в Донбасс.

Корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) и военная техника ВСУ, оставшиеся в Крыму, должны находиться в рабочем состоянии, заявил глава ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Кроме того, решение о возвращении техники на Украину будет "приниматься на высшем политическом уровне руководства страны", заявил Воронченко. По словам украинского контр-адмирала, вопрос требует "очень тщательного изучения", чтобы Киев "не остался разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре".

Командующий ВМСУ заявил, что "техники [в Крыму] осталось на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТРов, 15-20% БТРов подлежало ремонту". Также, по словам Воронченко, из семи остававшихся в Крыму кораблей ремонта требовал лишь один.

Одному из кораблей требовался ремонт главных двигателей, подчеркнул Воронченко. По его словам, утверждения о том, что "это был хлам - это не соответствует действительности".

Президент России Владимир Путин заявил 11 января, что украинская техника находится "в плачевном состоянии", поскольку о ней никто не заботился.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик охарактеризовал состояние кораблей ВМСУ как "металлолом" и посетовал на господствующую в рядах украинских вооруженных сил коррупцию и "освоение средств", выделенных ранее на ремонт.

По состоянию на середину зимы 2018 года в Крыму остается около двух десятков единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе - несколько БМП, бронетранспортеров, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий зенитно-ракетного комплекса С-300.

Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29 и пять учебно-боевых самолетов. В крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей, часть из которых покрыта ржавчиной.

Иван Жуковский