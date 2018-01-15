Систему оценки надежности вооружений РВСН проверили на кондиционере



Дежурный расчет РВСН. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Дежурный расчет РВСН. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Перспективную модель для системы оценки остаточного ресурса вооружения и техники Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на основе нейросети отработали на кондиционере, следует из доклада ученых Военной академии РВСН имени Петра Великого, которую они представят на "Королевских чтениях".

"В данной модели применен метод авторегрессионного анализа с использованием самообучающейся искусственной нейронной сети. Моделирование проведено на основе собранных статистических данных в программном пакете STATISTICA. В качестве объекта был выбран кондиционер (одной из известных марок - ред.)", - говорится в тезисах доклада, опубликованных на сайте "Королевских чтений".

Нейронная сеть будет оценивать остаточный ресурс сложных технических систем. По словам разработчиков, модель на основе этой сети можно применять к вооружению и прочей технике используемой в РВСН.

"Адекватность модели подтверждена натурным экспериментом, что позволяет сделать вывод о целесообразности ее применения для образцов вооружения, военной и специальной техники с аналогичными принципами работы", - отмечают ученые.