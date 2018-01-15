Ученые: современные технологии все больше затрудняют исследования космоса для астрономов



Источник: © Adhemar Duro/Getty Images Источник: © Adhemar Duro/Getty Images

Отмечается, что с каждым годом специалисты вынуждены прикладывать все больше усилий, чтобы наблюдать за объектами

ВАШИНГТОН, 13 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Развитие современных технологий вносит заметный вклад в создание помех исследованиям астрономов, которые с каждым годом вынуждены прикладывать все больше усилий, чтобы наблюдать за объектами. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает специализированное издание Science News.

Согласно изложенным в исследовании данным, существуют три так называемых источника загрязнения пространства: космический мусор, радиоволны и световое загрязнение. Как отметили на последнем по времени слете члены Американского астрономического сообщества, в течение ближайших двух десятилетий на низкую геостационарную орбиту может быть запущено порядка 20 тыс. новых спутников, светодиодные лампы станут наиболее часто используемым источником света, а сотовые сети пятого поколения заполняют все пространство. Эти факторы могут в значительной степени помешать астрономам получать четкое изображение ночного неба, снижая точность вычислений, даже несмотря на огромный технологический прогресс и инновационные технологии изучения космоса, доступные ученым.

Наиболее очевидной формой загрязнения пространства является космический мусор: с момента запуска первого искусственного спутника земли - то есть за 60 лет - на околоземной орбите появилось порядка 18 тыс. объектов, которые отслеживает Стратегическое командование Вооруженных сил США. Эти объект варьируются от фрагментов длиной в сантиметр до спутников размером с автобус. При этом космический мусор может не только наносить непосредственный вред находящимся в космосе телескопам и другому оборудованию, но и отражать солнечный свет, таким образом создавая помехи для обработки информации специализированными устройствами.

Другим фактором, на который обращают внимание астрономы, являются светодиодные лампы. Если еще в 2010 году в США они составляли всего 1% от всех искусственных источников света, то сейчас эта доля уже возросла до 50%. Светодиодные лампы энергоэффективны, а также менее вредны для окружающей среды, но они излучают широкий световой спектр, включая синие излучения, которые особенно мешают космическим исследованиям.

Третьим, но не менее значимым фактором является радиоволновое загрязнение. Несмотря на то, что радиоволны никак не препятствуют применению оптических телескопов, они создают очень серьезные проблемы специалистам, которые изучают космос, получая радиосигналы от звезд и галактик. Радиоволны, которые заполняют пространство на Земле, мешают получать данные из далекого космоса.

С радиоволновым загрязнением ученые хотят бороться, обращаясь к властям за помощью в создании более широких зон, свободных от радиосигналов. Такая зона, например, существует вокруг обсерватории в Грин-Бэнке (штат Западная Вирджиния), где расположен крупнейший в мире параболический радиотелескоп. Для световых излучений, по словам экспертов, ситуация практически безвыходная, однако можно чаще применять так называемые узкополосные светодиоды, которые излучают меньше света синего спектра.