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Ученые получили сверхпрочные нановолокна для бронежилетов

16.01.2018 Российская газета 251 0
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Комплект "Ратник-3"
Прототип комплекта снаряжения "Ратник-3".
Источник: rg.ru

Ученые из Массачусетского технологического института США разработали сверхпрочные нановолокна с уникальными свойствами. Новый материал по своим возможностям в несколько раз превосходит кевлар. Об этом сообщает научный журнал Journal of Materials Science.

Руководитель лаборатории Грегори Рутледж сообщил, что нановолокна получены с помощью процесса, который он назвал гель-электроспиннинг. Отдельные нити при этом формируются не с помощью механического воздействия в два этапа, а при помощи электричества в одной камере.

Как сообщает интернет-портал "Хайтек", ученый утверждает, что открытие позволило получить полиэтиленовые нанонити потрясающей прочности толщиной всего в сотни нанометров против "обычных" 15 микрометров.

"Нынешние высокопрочные полиэтиленовые волокна, как Spectra или Dyneema, уже в ряду самых жестких и прочных в пересчете на вес. Эти новые волокна на один-два порядка меньше в диаметре и (за счет этого) при том же весе могут абсорбировать даже больше энергии, не разрываясь", - заявил Рутледж.

Поскольку исследования финансировали Пентагоном, то прежде всего новый материал будет использоваться военными - из него планируется изготавливать бронежилеты нового поколения.

Отметим, что в новом российском комплекте снаряжения "Ратник-3" бронежилет будет из так называемой "ткани последней надежды" - армидного волокна, которое в пять раз прочнее стали. К примеру, бронежилет 6Б43, входящий в комплект "Ратник", имеет еще одну дополнительную защиту - экраны, которые изготовлены из баллистической ткани - русар. Сделанный из армида материал состоит из 24 слоев. Тканевый пакет задержит мелкие осколки, даже если случилось пробитие бронепанели. Вес бронежилета составляет 7,5 килограмма, а в штурмовом варианте - до 15 килограммов. В максимальной комплектации он защищает от пуль грудь, спину и боковую проекцию, а также пах и плечи от осколков. Пулю, выпущенную из винтовки СВД, его керамико-композитная бронепанель удержит на дистанции десять метров. Кроме того, бронежилет имеет климатико-амортизационный подпор, который при ударе смягчает и распределяет кинетическую энергию пули и осколков по всему телу человека.


Николай Грищенко
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
СВД
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Проекты
ИТ

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