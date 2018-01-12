Ученые получили сверхпрочные нановолокна для бронежилетов



Прототип комплекта снаряжения "Ратник-3".

Источник: rg.ru Прототип комплекта снаряжения "Ратник-3".Источник: rg.ru

Ученые из Массачусетского технологического института США разработали сверхпрочные нановолокна с уникальными свойствами. Новый материал по своим возможностям в несколько раз превосходит кевлар. Об этом сообщает научный журнал Journal of Materials Science.

Руководитель лаборатории Грегори Рутледж сообщил, что нановолокна получены с помощью процесса, который он назвал гель-электроспиннинг. Отдельные нити при этом формируются не с помощью механического воздействия в два этапа, а при помощи электричества в одной камере.

Как сообщает интернет-портал "Хайтек", ученый утверждает, что открытие позволило получить полиэтиленовые нанонити потрясающей прочности толщиной всего в сотни нанометров против "обычных" 15 микрометров.

"Нынешние высокопрочные полиэтиленовые волокна, как Spectra или Dyneema, уже в ряду самых жестких и прочных в пересчете на вес. Эти новые волокна на один-два порядка меньше в диаметре и (за счет этого) при том же весе могут абсорбировать даже больше энергии, не разрываясь", - заявил Рутледж.

Поскольку исследования финансировали Пентагоном, то прежде всего новый материал будет использоваться военными - из него планируется изготавливать бронежилеты нового поколения.

Отметим, что в новом российском комплекте снаряжения "Ратник-3" бронежилет будет из так называемой "ткани последней надежды" - армидного волокна, которое в пять раз прочнее стали. К примеру, бронежилет 6Б43, входящий в комплект "Ратник", имеет еще одну дополнительную защиту - экраны, которые изготовлены из баллистической ткани - русар. Сделанный из армида материал состоит из 24 слоев. Тканевый пакет задержит мелкие осколки, даже если случилось пробитие бронепанели. Вес бронежилета составляет 7,5 килограмма, а в штурмовом варианте - до 15 килограммов. В максимальной комплектации он защищает от пуль грудь, спину и боковую проекцию, а также пах и плечи от осколков. Пулю, выпущенную из винтовки СВД, его керамико-композитная бронепанель удержит на дистанции десять метров. Кроме того, бронежилет имеет климатико-амортизационный подпор, который при ударе смягчает и распределяет кинетическую энергию пули и осколков по всему телу человека.

Николай Грищенко