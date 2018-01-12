Видео: робот "Нерехта" разнес в клочья бронежилет



Роботизированный многоцелевой комплекс "Нерехта".

Источник: rg.ru Роботизированный многоцелевой комплекс "Нерехта".Источник: rg.ru

В интернете появились любопытные кадры использования роботизированного многоцелевого комплекса "Нерехта".

На видео, подготовленном в рамках проекта WarGonzo, боевой робот, выпущенный на ковровском заводе имени Дегтярева, расстрелял бронежилет. Кстати, сообщается, что "броник", использовавшийся на полигоне в качестве мишени, имеет пятый класс защиты. Однако высокие защитные свойства ему не помогли: жилет буквально разорвало на бронепластины.

Что, впрочем, неудивительно: огонь велся из установленного на "Нерехте" 12,7-миллиметрового пулемета "Корд". Причем этот вариант крупнокалиберного пулемета специально разработан для дистанционно управляемого вооружения.

"Нерехта" также продемонстрировал высокую кучность стрельбы. Кроме того, на видео были показаны эффектные кадры ночной стрельбы в движении и в свете фар.

Любопытно, что даже несведующий человек сможет научиться управлять роботом за считанные минуты. Процесс прицеливания и стрельбы тоже оказался не сложным. Быстро навести вооружение робота на цель можно не только с помощью джойстика, но и прикоснувшись пальцем к сенсорному экрану.

Руслан Мельников