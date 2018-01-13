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В Подмосковье прошла тренировка расчетов боевых беспилотников

16.01.2018 Российская газета 220 0
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Орлан-10
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10».
Источник: gazeta.ru

На подмосковном полигоне "Алабино" прошла тренировка расчетов боевых беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В учении применялись БЛА, хорошо зарекомендовавшие себя во время антитеррористической операции в Сирии - "Леер-3", "Гранат-2" и "Орлан-10".

В ходе тренировки отрабатывались приемы разведки на малых и средних высотах, передачи оперативной информации действий наземных войск в пункты управления.

Кроме того, операторы беспилотников тренировались в маневрировании для предотвращения потери навигации и радиолокации в случае применения условным противником помехового излучения.

Также БЛА отработали обнаружение позиций условного противника, передачу данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения.

Это позволило специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и более точно и оперативно проводить необходимые корректировки огня.

Стоит напомнить, что недавно в России началась разработка нового уникального беспилотника самолетного типа, который сможет развивать скорость до 950 километров в час.

Работы ведутся в Казани, в ОКБ имени Симонова. Пока только известно, что вес аппарата составит от четырех до пяти тонн и он будет снабжен турбореактивным двигателем.


Дмитрий Григорьев
13.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Леер-3
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
ОКБ Симонова
Проекты
БПЛА

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