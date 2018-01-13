В Подмосковье прошла тренировка расчетов боевых беспилотников



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10».

Источник: gazeta.ru Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10».Источник: gazeta.ru

На подмосковном полигоне "Алабино" прошла тренировка расчетов боевых беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В учении применялись БЛА, хорошо зарекомендовавшие себя во время антитеррористической операции в Сирии - "Леер-3", "Гранат-2" и "Орлан-10".

В ходе тренировки отрабатывались приемы разведки на малых и средних высотах, передачи оперативной информации действий наземных войск в пункты управления.

Кроме того, операторы беспилотников тренировались в маневрировании для предотвращения потери навигации и радиолокации в случае применения условным противником помехового излучения.

Также БЛА отработали обнаружение позиций условного противника, передачу данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения.

Это позволило специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и более точно и оперативно проводить необходимые корректировки огня.

Стоит напомнить, что недавно в России началась разработка нового уникального беспилотника самолетного типа, который сможет развивать скорость до 950 километров в час.

Работы ведутся в Казани, в ОКБ имени Симонова. Пока только известно, что вес аппарата составит от четырех до пяти тонн и он будет снабжен турбореактивным двигателем.

Дмитрий Григорьев