Корабль Dragon доставит с МКС на Землю почти 2 тонны грузов



Источник: © AP Photo/NASA Источник: © AP Photo/NASA

Среди них - материалы ряда экспериментов, а также растения и живые мыши, над которыми ставили опыты

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX в субботу вернется на Землю с Международной космической станции (МКС), он доставит с орбитального комплекса примерно 1,86 тонны грузов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как ожидается, Dragon приводнится в Тихом океане к западу от полуострова Калифорния. Далее его транспортируют в порт города Лонг-Бич (штат Калифорния). Готовить корабль к возвращению на МКС будут в одном из центров SpaceX в Техасе.

Космический грузовик доставит на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна, разработанного компанией Made In Space. Предполагается, что оно отличается особой прочностью и обеспечивает передачу больших объемов информации. Кроме того, на борту грузовика на Землю вернутся растения и живые мыши, над которыми ставили опыты.

Dragon был запущен к МСК 15 декабря 2017 года с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). На его борту тогда было более 2 тонн грузов, включая продовольствие, а также материалы и приборы для экспериментов в области материаловедения, биологических исследований, для наблюдения за Солнцем. В частности, аппарат доставил на орбитальный комплекс аппаратуру для замеров излучения Солнца.

Это была уже 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС с помощью Dragon.