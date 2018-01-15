Искусственный интеллект для РВСН испытали на кондиционере
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
Источник: МО РФ
Ученые подмосковной академии РВСН имени Петра Великого создали перспективную модель для оценки состояния и остаточного ресурса вооружения и техники Ракетных войск стратегического назначения на основе нейросети. Доклад о разработке будет представлен на Королевских чтениях, тезисы опубликованы на сайте форума.
- В модели применен метод авторегрессивного анализа с использованием самообучающейся искусственной нейронной сети. Моделирование проведено на основе собранных статистических данных в программном пакете STATISTICA, - говорится в описании исследования.
Нейронной сети предстоит оценивать остаточный ресурс сложных технических систем: ракет, пусковых установок, систем обслуживания и обеспечения безопасности. Разработчики модели провели натурный эксперимент, исследовав новым способом работоспособность бытового кондиционера.
- Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о целесообразности применения технологии для вооружения, военной и специальной техники с аналогичными принципами работы, - считают ученые. Устройства с циркулирующим хладагентом применяются, к примеру, для поддержания температурного баланса в ядерных боеголовках баллистических ракет.
XLII Королевские чтения пройдут в Москве 23-26 января. Помимо нейросети для нужд РВСН, на них расскажут о моноблочной лунной и марсианской базах, областях применения сверхманевренности в ближнем воздушном бою, проблемах создания на орбите промышленных оранжерей, влиянии малой и большой гравитации на живые организмы, создании космических беспилотников, использующих эффект Магнуса, и других интересных исследованиях.
Антон Валагин
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15.01.2018
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