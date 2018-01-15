ВДВ России отправятся в сверхдальний поход



Военнослужащие ВДВ ВС РФ.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ Военнослужащие ВДВ ВС РФ.Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские десантники отправятся в самый дальний поход на лыжах. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Предполагается, что десантники пройдут беспрецедентное расстояние - 7,5 тысячи километров. Состоится поход уже в феврале нынешнего года. А посвятят его 100-летию образования Рязанского высшего училища ВДВ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Вековой юбилей училище отметит в ноябре 2018 года. Именно тогда в Рязани были сформированы пехотные курсы. С 2002 года училище носит имя родоначальника десантной службы генерала армии, Героя Советского Союза Василия Маргелова. К 100-летию Рязанского училища ВДВ Минобороны РФ готовит целый ряд разных мероприятий, в том числе и более 20 выставок об истории, выпускниках и современных буднях. В их числе - "Герои Советского Союза и Российской Федерации - выпускники РВВДКУ" и "Рота, шагнувшая в бессмертие" - о подвиге выпускников военного вуза. Сверхдальний лыжный поход станет значимым событием, посвященным юбилею. Подробностей лыжного похода в Минобороны не сообщают.

А вообще воздушно-десантные войска являются одним из наиболее боеспособных видов войск в России. Поэтому их боевому оснащению в министерстве обороны уделяют особое внимание. До 2020 года войска ВДВ получат сотни единиц новой бронетехники, а лучшим частям планируют присвоить наименование "ударных".

Светлана Цыганкова