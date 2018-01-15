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В Сирии бронеавтомобили "Водник" служат в спецназе ВВС

16.01.2018 Российская газета 255 0
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ГАЗ-39371 "Водник"
ГАЗ-39371 "Водник".
Источник: rg.ru

Выпускавшиеся в Арзамасе бронеавтомобили ГАЗ-39371 "Водник" продолжают нести службу в вооруженных силах Сирии. По некоторым данным, эта техника имеется на вооружении одной из самых засекреченных структур САР - специальных сил разведки военно-воздушных сил.

Впервые о появлении "Водников" в этой "горячей точке" стало известно год назад. С тех пор эти машины довольно редко появлялись в объективах фотокамер. Что в принципе закономерно: специфика службы подразделения, где эксплуатируются данные бронеавтомобили, не подразумевает широкой огласки.

Судя по фото, машины находятся в прекрасном состоянии и готовы и дальше вносить свой вклад в борьбу с международным терроризмом.

Война в Сирии - не первое боевое применение "Водников". Ранее они испытывались на Северном Кавказе и были задействованы во время принуждения к миру Грузии в 2008 году.

При весе до семи с половиной тонн ГАЗ-39371 способен перевозить 11 человек личного состава. Турбодизель мощностью в 175 л. с. разгоняет бронемашину до 120 км/ч по шоссе. Запас хода - 1000 км.

"Водник" имеет поворотную башенную пулеметную установку. Вооружение: 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Кроме Сирии данные бронемашины экспортировались также в Латинскую Америку. В количестве 48 штук они имеются на вооружении армии Уругвая.


Алексей Моисеев
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Сирия
США
Уругвай
Продукция
ГАЗ-39371
ГАЗ-3971
КПВТ
Компании
ГАЗ Группа

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