Сирия: безжалостная "адская молотилка" пробивает путь танкам

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Зенитная самоходная артиллерийская установка ЗСУ-57-2 снова засветилась в Сирии. На этот раз данная боевая машина, получившая неофициальное прозвище "Адская молотилка", использовалась совместно со средними танками Т-55 правительственных войск.

Можно сказать, что ЗСУ сейчас выступает неким подобием боевой машины поддержки. Уникальные характеристики огневой мощи обеспечиваются двумя 57-мм автоматическими пушками С-68.

Зенитки способны в минуту выпускать до 120 выстрелов на один ствол. Тем, кто окажется под этим адским "дождем" из стали, не позавидуешь.

Самоходка способна поражать в борт даже современные танки, не говоря уже о БМП и бронетранспортерах, гантраках и заминированных автомобилях. Дальность поражения наземных целей достигает 4 км.

Мощность двигателя В-54 - 520 л.с. Максимальная скорость - до 50 км/ч. Запас хода - 400 км. Вес - 28 т. Экипаж - 6 чел.

Рассказывают, что сирийские военные жалеют, что списали к началу войны большую часть ЗСУ-57-2. Если бы их было бы больше, то возможности САА по уничтожению террористов значительно бы возросли.

Дмитрий Лемешко