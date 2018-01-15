Сирия: легендарный Ан-22 замечен над Хмеймим

Фото: Отвага2004

Самый крупный в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей" замечен на днях в небе над базой ВКС Хмеймим. С каким грузом прибыл в Сирию легендарный транспортник не известно.

По данным, имеющимся в Сети, в настоящее время в России в строю продолжают оставаться два самолета-ветерана. Несмотря на возраст, а самая новая машина была выпущена почти 40 лет назад, крылатые тяжеловозы продолжают выполнять задачи наравне с более современными машинами.

Те, кто видел этот самолет вживую, как правило, не могут скрыть восхищения. "Антей" способен перебрасывать самые тяжелые грузы, вроде основных боевых танков Т-90 или машин комплекса С-400. Всего он может поднимать тяжести весом в 60 тонн и доставлять их на дистанции более 5 тыс. км со скоростью в 560 км/ч. Экипаж до 7 человек.

Лев Романов