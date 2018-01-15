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Сирия: легендарный Ан-22 замечен над Хмеймим

16.01.2018 Вестник Мордовии 413 0
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Фото: Отвага2004

Самый крупный в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей" замечен на днях в небе над базой ВКС Хмеймим. С каким грузом прибыл в Сирию легендарный транспортник не известно.

По данным, имеющимся в Сети, в настоящее время в России в строю продолжают оставаться два самолета-ветерана. Несмотря на возраст, а самая новая машина была выпущена почти 40 лет назад, крылатые тяжеловозы продолжают выполнять задачи наравне с более современными машинами.

Те, кто видел этот самолет вживую, как правило, не могут скрыть восхищения. "Антей" способен перебрасывать самые тяжелые грузы, вроде основных боевых танков Т-90 или машин комплекса С-400. Всего он может поднимать тяжести весом в 60 тонн и доставлять их на дистанции более 5 тыс. км со скоростью в 560 км/ч. Экипаж до 7 человек.


Лев Романов
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-22
РС-20
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"

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