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Летчики на учениях в Забайкалье уничтожили укрепленный аэродром условного противника

16.01.2018 ТАСС 180 0
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Самолеты Су-25СМ. Архивное фото
Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Всего в учениях задействовали около 20 летательных аппаратов

ЧИТА, 15 января. /ТАСС/. Авиация Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Забайкальском крае отработала блокирование и уничтожение аэродрома условного противника. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба округа.

"В ходе практической части учения экипажи истребителей Су-30СМ выполнили различные фигуры сложного пилотажа и элементы ведения воздушного боя, отработав задачи по завоеванию господства в воздухе в заданном районе. Летчики также провели боевые пуски неуправляемых авиационных ракет по целям, имитирующим укрепленные железобетонные ангары для самолетов противника", - говорится в сообщении.

Затем, по данным ВВО, летчики штурмовиков Су-25 "Грач" отработали задачи по выходу на цель и нанесли ракетно-бомбовый удар по аэродрому условного противника. "Экипажи применяли авиационные бомбы и неуправляемые авиационные ракеты, уничтожив цели, имитирующие здания, сооружения и укрепления для живой силы "неприятеля", - пояснили в пресс-службе.

Завершили операцию летчики армейской авиации. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-24 выполнили практические пуски неуправляемых авиационных ракет, а также поразили цели пушечным вооружением вертолетов.

Всего в учениях задействовали около 20 летательных аппаратов.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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