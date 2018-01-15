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Около 500 военнослужащих мотострелковых подразделений ВВО стали внештатными саперами

16.01.2018 ТАСС 248 0
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Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото
Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В течение недели у солдат проходили тренировки по обнаружению мин, определению их типа и уничтожению

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 500 внештатных саперов из числа военнослужащих мотострелковых подразделений подготовили в Приамурском объединении Восточного военного округа (ВВО), сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, подготовлены первые военнослужащие мотострелковых подразделений с углубленными знаниями и практическими навыками по саперному делу. Дополнительная подготовка внештатных специалистов-саперов в мотострелковых подразделениях проводится в связи с возросшей ролью противоминной войны в современных вооруженных конфликтах. Всего к обучению было привлечено около 500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Тренировки по обнаружению мин, определению их типа и классификации и уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда продолжались неделю. Отличников по инженерной подготовке со всех мотострелковых подразделений, которые в них участвовали, учили правильно использовать войсковые миноискатели, в частности, искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун". Особое внимание уделялось минно-взрывному делу при работе с тротиловыми шашками и обнаружению заминированных предметов. Каждый участник получил навык правильного изготовления накладного заряда и подрыва условного фугаса.

"В дальнейшем планируется продолжить практику дополнительной подготовки внештатных саперов из числа военнослужащих мотострелковых подразделений", - отмечается в сообщении.
15.01.2018
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принадлежат ТАСС
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