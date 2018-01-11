Защиту российского БТР-87 усилят керамикой и титаном
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Фото: Вестника Мордовии"
Новейший российский бронетранспортер БТР-87 получит дополнительные навесные защитные панели из специальной керамики и титана. Об этом сообщается в корпоративном издании выксинского "Завода корпусов" "Броня Отечества".
Данная разработка конструкторов "Военно-промышленной компании" впервые была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия 2017".
Бронемашина считается радикальной модернизацией известного семейства БТР-80 и БТР-82 "с качественно новыми характеристиками". На новинке из Арзамаса также значительно усилена противоминная защита.
Смонтированный боевой модуль с 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом внешне похож на тот, что устанавливается на выпускаемую сейчас технику. Однако, как можно увидеть, основное вооружение усилено 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет". В прицельный комплекс включены тепловизор и лазерный дальномер.
БТР-87 также обладает повышенными характеристиками подвижности. Благодаря двигателю в 312 л.с., бронетранспортер может развивать максимальную скорость в 90 км/ч. Скорость движения по воде - одна из самых высоких для техники такого класса - до 14 км/ч. Запас хода - 800 км.
По мнению специалистов "ВПК", важно, что конструкция БТР-87 унифицирована по примененным узлам и агрегатам и может выпускаться на всех заводах, находящихся в периметре управления компании.
Лев Романов
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11.01.2018
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