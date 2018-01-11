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Защиту российского БТР-87 усилят керамикой и титаном

15.01.2018 Вестник Мордовии 260 0
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Фото: Вестника Мордовии"

Новейший российский бронетранспортер БТР-87 получит дополнительные навесные защитные панели из специальной керамики и титана. Об этом сообщается в корпоративном издании выксинского "Завода корпусов" "Броня Отечества".

Данная разработка конструкторов "Военно-промышленной компании" впервые была представлена на международном военно-техническом форуме "Армия 2017".

Бронемашина считается радикальной модернизацией известного семейства БТР-80 и БТР-82 "с качественно новыми характеристиками". На новинке из Арзамаса также значительно усилена противоминная защита.

Смонтированный боевой модуль с 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом внешне похож на тот, что устанавливается на выпускаемую сейчас технику. Однако, как можно увидеть, основное вооружение усилено 4 противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет". В прицельный комплекс включены тепловизор и лазерный дальномер.

БТР-87 также обладает повышенными характеристиками подвижности. Благодаря двигателю в 312 л.с., бронетранспортер может развивать максимальную скорость в 90 км/ч. Скорость движения по воде - одна из самых высоких для техники такого класса - до 14 км/ч. Запас хода - 800 км.

По мнению специалистов "ВПК", важно, что конструкция БТР-87 унифицирована по примененным узлам и агрегатам и может выпускаться на всех заводах, находящихся в периметре управления компании.


Лев Романов
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-87
Корнет
Проекты
АРМИ-20XX

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