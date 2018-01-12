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В Сирии испытан роботизированный убийца террористов

15.01.2018 Вестник Мордовии 177 0
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Фото: Отвага2004

В боях с террористами в районе Дамаска на днях был опробован вооруженный роботизированный комплекс. Его создали специалисты республиканской гвардии Сирии.

Новинка сирийских военных - на уровне техники, которая сейчас используется в других странах. Дистанционно управляемый робот оборудован гусеничным движителем, что повышает проходимость данного боевого средства.

Фото: Отвага2004

В качестве вооружения применен пулемет Калашникова модернизированный. Также возможна установка одноразовых гранатометов и реактивных огнеметов. Вооружение монтируется на поворотной турели.

Разумеется, данная разработка находится в самой начальной стадии реализации, потребуется еще много усилий, чтобы данная система была полностью отработанной.

Фото: Отвага2004

Ранее сообщалось, что в Сирии проходили испытания различные роботизированные системы российского производства. Накоплен ценный опыт, который позволит эффективно модернизировать существующие изделия и создавать более совершенные образцы нового поколения.


Лев Романов
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПКМ
Проекты
Робот
РТК

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