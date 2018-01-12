В Сирии испытан роботизированный убийца террористов
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Фото: Отвага2004
В боях с террористами в районе Дамаска на днях был опробован вооруженный роботизированный комплекс. Его создали специалисты республиканской гвардии Сирии.
Новинка сирийских военных - на уровне техники, которая сейчас используется в других странах. Дистанционно управляемый робот оборудован гусеничным движителем, что повышает проходимость данного боевого средства.
Фото: Отвага2004
В качестве вооружения применен пулемет Калашникова модернизированный. Также возможна установка одноразовых гранатометов и реактивных огнеметов. Вооружение монтируется на поворотной турели.
Разумеется, данная разработка находится в самой начальной стадии реализации, потребуется еще много усилий, чтобы данная система была полностью отработанной.
Фото: Отвага2004
Ранее сообщалось, что в Сирии проходили испытания различные роботизированные системы российского производства. Накоплен ценный опыт, который позволит эффективно модернизировать существующие изделия и создавать более совершенные образцы нового поколения.
Лев Романов
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12.01.2018
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