Сирия: боевикам впервые удалось полностью взорвать Т-62М САА

Фото: Отвага2004

В ходе боевых действий в Сирии средние танки Т-62М традиционно демонстрировали высокую защищенность. В Сети есть масса фото и видеоматериалов, как эти боевые машины выдержиют попадание различных противотанковых управляемых ракет, в том числе американских TOW.

Фото: Отвага2004

Машины, конечно, выходили из строя. Но ни разу не происходило ничего фатального. У наблюдателей складывалось впечатление, что сирийская армия больше теряла такое вооружениие, просто бросая его во время неожиданных ударов террористов.

Фото: Отвага2004

Однако бывает и так, что даже самая проверенная техника подводит. Во время боев в районе деревни Абу-Кахф. В стоящий Т-62М САА попала противотанковая управляемая ракета. В результате 41-тонный танк превратился в груду металлома.

Фото: Отвага2004

По всей видимости, удар пришелся в размещенные в кормовой части танка снаряды, которые и взорвались. Если в машине находился экипаж, то судьба его незавидна.

Дмитрий Лемешко