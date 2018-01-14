НАСА испытало галактическую GPS
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Аппарат NICER.
Источник: nasa.gov
НАСА провело успешные испытания системы навигации, в которой используются рентгеновские сигналы пульсаров. Об этом сообщается на сайте космического агентства.
Эксперимент проводили с помощью аппарата NICER (Neutron-star Interior Composition Explorer), установленного на МКС. Устройство в течение двух дней в ноябре 2017 года следило за четырьмя пульсарами и на основе их сигналов определяло, в какой точке орбиты находится космическая станция.
Полученные координаты сравнили с информацией от GPS, оказалось, что NICER высчитывал положение МКС в пределах радиуса 16 километров. Такой результат сохранялся в течение всего эксперимента.
Как отмечается в пресс-релизе НАСА, система GPS определяет местоположение с точностью до нескольких метров, но для космоса, где расстояние измеряется миллионами километров, такая точность не требуется. В агентстве рассчитывают добиться точности NICER в "сотни метров".
Пульсары — вращающиеся нейтронные звезды с сильным магнитным полем, источники радио- и рентгеновского излучения. Сигналы пульсаров приходят на Землю в виде периодически повторяющихся импульсов.
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14.01.2018
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