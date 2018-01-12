Суд счел преждевременным иск кораблестроителей к Минобороны



Суд. Архивное фото.

Источник: © Fotolia / Corgarashu Суд. Архивное фото.Источник: © Fotolia / Corgarashu

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Центра судоремонта "Звездочка" к министерству обороны России о взыскании около 6,8 миллиарда рублей долга по контракту на ремонт и глубокую модернизацию атомной подводной лодки "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин").

Как следует из опубликованного решения, суд пришел к выводу, что в соответствии с согласованным сторонами порядком оплаты работ момент оплаты, определенный контрактом, еще не наступил.

Госконтракт был заключен в 2004 году, в 2017 году стороны согласовали, что работы выполняются в два этапа - собственно ремонт и модернизация (стоимость 22,8 миллиарда рублей) и государственные испытания (22,8 миллиона рублей). Предприятие получило авансовые платежи по контракту в размере более 16 миллиардов рублей.

В своем иске "Звездочка" потребовала выплатить недостающие 6,8 миллиарда рублей. Суд, однако, проанализировав представленные документы, установил, что стороны договорились произвести окончательный расчет после окончания второго этапа работ, который на дату рассмотрения иска еще не выполнен, государственные испытания не проведены, сводный акт сдачи-приемки работ не подписан.

Пресс-служба ЦС "Звездочка" в декабре 2016 года сообщила, что предприятие передало Военно-морскому флоту РФ АПЛ "Подмосковье" после завершения ремонта. В сообщении отмечалось, что в ходе заводских ходовых, а затем и государственных испытаний, продолжавшихся в течение ноября-декабря 2016 года, корабль выполнил несколько выходов в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов. Результаты испытаний продемонстрировали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Подмосковье" находился на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке проводились работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата.