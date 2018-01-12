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Россия будет развивать присутствие в Средиземноморье, заявил Шаманов

15.01.2018 РИА Новости 137 0
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Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия возвращает свое военное присутствие в Средиземноморье, где ее долгое время не было, и будет развивать свои планы там, исходя из национальных интересов, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее французский эксперт Ален Родье в интервью изданию "Атлантико" выразил мнение, что в будущем Россия надеется дополнить имеющиеся в Сирии военные базы объектами в Египте и Ливии. По его словам, в первую очередь Москву интересует глубоководный порт в ливийском Тобруке. Также он считает, что порт Тартуса должен быть модернизирован: там необходимо создать условия для захода судов с большим водоизмещением, которые пока что вынуждены бросать якорь в стороне.

"Россия какие хочет, такие и будет иметь планы по своему присутствию (в Средиземноморском регионе - ред.), которые будут направлены на отстаивание национальных интересов", - заявил Шаманов, комментируя агентству данную публикацию. Он подчеркнул, что такие планы будут составляться, исходя из интересов России, а не с разрешения Запада.

По его словам, западному миру "не нравится, что мы возвращается в Средиземноморскую зону, где мы долго отсутствовали". "Поэтому мы будем предпринимать усилия и наращивать их", - добавил Шаманов.

Что же касается конкретики о планах военного присутствия России в различных регионах, это секретная информация, указал глава комитета ГД. "Вы же понимаете, что все эти вопросы относятся к государственной тайне, кто же вам об этом скажет", - сказал Шаманов.
12.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Египет
Ливия
Россия
Сирия
Франция
Персоны
Шаманов Владимир

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