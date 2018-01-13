Второй дивизион ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму
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Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Второй в Крыму дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 заступит в субботу на боевое дежурство на мысе Фиолент под Севастополем, сообщила пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) России.
Минобороны сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект С-400 в январе заступит на боевое дежурство в Севастополе (весной 2017-го первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии). Впоследствии источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что данная система в первую очередь будет контролировать небо на границе с Украиной.
Как отметили в пресс-службе ЧФ, развертывание комплекса на позиции, действия расчетов по приведению ЗРК в боевое положение будут производиться под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1".
Тожественная церемония заступления на дежурство будет сопровождена выносом боевого знамени, в ней примут участие военнослужащие, ветераны и гости. На церемонии ожидается командующий ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у Москвы есть полное суверенное право на такие меры.
Как в свою очередь министр обороны Сергей Шойгу отметил, что российская армия с 2015 года получила 16 полков, вооруженных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", в 2018 году на вооружение армии поступит 10 дивизионов ЗРК С-400.
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по классификации НАТО - SA-21 Growler) - зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Она предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии.
Основным разработчиком ЗРК С-400 стал НПО "Алмаз" (ныне ПАО "НПО "Алмаз"), который входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей". "Триумф" создан на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями: по эффективности, по зоне охвата, а также по многообразию целей.
В состав зенитной ракетной системы "Триумф" входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом (РЛК) обнаружения; до шести зенитных ракетных комплексов, каждый в составе радиолокационной станции (РЛС) и с общим количеством пусковых установок до 12; зенитные управляемые ракеты двух типов; придаваемые средства - всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.
Все средства системы "Триумф" разработаны на основе новейших научно-технических достижений, с применением перспективной элементной базы и прогрессивных технологий. Все процессы боевой работы - обнаружение; трассовое сопровождение; распределение целей между ЗРК; их захват, сопровождение и опознавание; выбор типа ракет; подготовка их к пуску; пуск, захват и наведение ракет на цели; оценка результатов стрельбы - автоматизированы.
Командный пункт системы "Триумф" может обеспечить интегрирование зенитно-ракетной системы в структуру управления любой системы ПВО. Все средства системы размещаются на колесных шасси высокой проходимости и допускают перевозку железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
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13.01.2018
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