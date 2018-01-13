В войска ЮВО поступило около трех тысяч комплектов боевой экипировки
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Военнослужащие демонстрируют боевую экипировку Ратник во время проведения учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв - РИА Новости. Около трех тысяч комплектов боевой экипировки "Ратник" поступило в общевойсковую армию Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную на Северном Кавказе, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Новой амуницией обеспечат воинские части, расположенные в Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии, а также военнослужащих российской военной базы ЮВО в Южной Осетии", - сказал Астафьев.
По его словам, комплект боевой экипировки представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов. Комплект приспособлен для действий в самых разных условиях и в любое время суток. Новейшая экипировка уже испытана во время антитеррористических учений.
Основу комплектов составляют бронешлемы и бронежилеты, боевой комбинезон, гарнитура с активной системой защиты слуха, защитные очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов, гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, боеприпасы, боевой нож, а также всесуточные приборы разведки, дневно-ночной прицельный комплекс, малогабаритный бинокль, унифицированные оптический и тепловизионный прицелы.
Кроме того, в комплектах экипировки имеются универсальное укрытие, многофункциональный нож, светосигнальный фонарь, часы, зимний и летний двухсторонние маскировочные комплекты, автономный источник тепла, рейдовый рюкзак, индивидуальный водяной фильтр, малая пехотная лопата, средства защиты органов дыхания, средства радиационного, химического контроля, спецобработки и первой медицинской помощи, фильтрующая одежда.
В общей сложности в состав комплектов входит 59 элементов экипировки стрелка, разведчика, механика-водителя и военнослужащих других специальностей. Все элементы условно разделены на системы защиты, поражения, жизнеобеспечения, энергообеспечения, а также средства разведки, управления и связи.
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13.01.2018
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