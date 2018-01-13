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Минобороны обеспечит судостроительный завод в Татарстане заказами на 10 лет

15.01.2018 РИА Новости 195 0
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Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького
Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького.
Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 13 янв - РИА Новости. Минобороны РФ обеспечит заказами Зеленодольский судостроительный завод на все время действия новой Государственной программы вооружения (2018-2027 годы), сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Верховным Главнокомандующим в конце прошлого года была одобрена новая Государственная программа вооружения. В ней достойное место занимает вооружение, связанное с Военно-морским флотом, и для вас найдётся работа. Я считаю, что мы с руководством Зеленодольского завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить вас заказами на все десять лет", - сказал Борисов на церемонии закладки патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин".

По его словам, начиная с патрульных кораблей, катеров, Зеленодольский завод сейчас устойчиво вышел на рынок создания кораблей ближней морской зоны. "Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стали уже предметом гордости российских Вооружённых сил и Военно-морского флота", - отметил замминистра обороны РФ.

Он напомнил, что корабли, построенные в Зеленодольске, отлично проявили себя в Сирии. "Они хоть и маленькие, но очень "зубастые" и имеют на вооружении крылатые ракеты большой дальности "Калибр", - сказал Борисов.

"Год начинается для вас очень хорошо, с закладки корабля. Это надежда на будущее, на то, что завод будет развиваться, новые рабочие будут прирастать. Мы постараемся, чтобы доля присутствия Министерства обороны на Зеленодольском заводе не снижалась", - добавил он.
13.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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ЗДЗ Горького
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Персоны
Борисов Юрий

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