Вертолеты Ка-27 начали тренировки по поиску подлодок в Баренцевом море
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Вертолет Ка-27.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 Северного флота начали тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
"Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке задач по поиску и обнаружению подводных лодок в Баренцевом море. В 2018 году это первые плановые полёты, которые экипажи противолодочных вертолётов проводят в соответствии с программой боевой подготовки", - сказал он.
Как отметил Серга, вертолетчики отрабатывают поиск и классификацию подводных лодок, слежение за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. После выполнения этих задач экипажи вертолетов отработают тактическое применение комплексов противолодочного вооружения. Кроме того, вертолетчики выполнят задания на слетанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях. Выполнению полетов предшествовала подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.
Серга сообщил, что противолодочный вертолет Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов.
Как добавил капитан, на вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, позволяющий длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.
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14.01.2018
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