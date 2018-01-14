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Вертолеты Ка-27 начали тренировки по поиску подлодок в Баренцевом море

15.01.2018 РИА Новости 113 0
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Вертолет Ка-27
Вертолет Ка-27.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 Северного флота начали тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке задач по поиску и обнаружению подводных лодок в Баренцевом море. В 2018 году это первые плановые полёты, которые экипажи противолодочных вертолётов проводят в соответствии с программой боевой подготовки", - сказал он.

Как отметил Серга, вертолетчики отрабатывают поиск и классификацию подводных лодок, слежение за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. После выполнения этих задач экипажи вертолетов отработают тактическое применение комплексов противолодочного вооружения. Кроме того, вертолетчики выполнят задания на слетанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях. Выполнению полетов предшествовала подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

Серга сообщил, что противолодочный вертолет Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов.

Как добавил капитан, на вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, позволяющий длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая обнаружение подводной лодки, определение ее координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.
14.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
Военные учения
СФ

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