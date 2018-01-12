Украина обжаловала решение болгарской комиссии по конкуренции в вопросе ремонта МиГ-29
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Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии на техническом обслуживании, сентябрь 2015 года.
Источник: bmpd
Украинская компания обжаловала решение Комиссии по защите конкуренции, отклонившей требование "Укроборонпрома", который настаивал на отмене решение минобороны Болгарии заключить договор с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ" о ремонте истребителей МиГ-29 и требовала начать новую конкурсную процедуру. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.
"Решение комиссии было в четверг обжаловано в административном суде. Создавая процедурные проблемы, украинская компания мешает заключению договора, но не сомневаюсь, что этот вопрос мы успеем решить", - сказал вице-премьер.
Болгарское оборонное ведомство намерено продолжить переговоры о заключении прямого договора с РСК "МиГ" стоимостью 81,3 млн левов (около €40,5 млн) по ремонту и модернизации 12 самолетов МиГ-29А и трех МиГ-29УБ для ВВС страны.
Каракачанов выразил уверенность, что в конце января - начале февраля оборонное ведомство подпишет договор о ремонте истребителей с РСК "МиГ".
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12.01.2018
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