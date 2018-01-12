ВМС США не будут закупать новые боеприпасы для эсминцев "Замволт"

Эсминцы типа "Замволт" так и не выбрались из серии продолжительных неудач. Официальный представитель военно-морских сил США заявил, что до сих пор не принято решение о том, какими снарядами будут заменять специализированные артиллерийские снаряды LRLAP после того как их стоимость за штуку увеличилась до космической суммы в 800 000 долларов, сообщает Defense News.

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LRLAP был единственным боеприпасом, разработанным специально для Advanced Gun System, и в настоящее время на флоте их около ста единиц, закупленных еще в 2009 году.

После сокращения количества эсминцев, и уменьшения общего количества заказанных снарядов, его стоимость стала просто астрономической, а по некоторым подсчетам больше, чем у ракеты "Томагавк", способной поразить цели на большем расстоянии.

Кроме того в 2017 году была закрыта программа по разработке рельсотронов, оружия разгоняющего снаряды при помощи электро-магнитного импульса. Таким образом оказалось, что на Zuwalt остались лишь 20 ракетных шахт на 80 ракет "Томагавк" и ПВО комплексы.

Для эсминца себестоимость которого уже перевалила за 3 миллиарда долларов, это очень слабо. Самое интересное, что руководство флота сложившаяся ситуация вроде как вполне устраивает. По их словам они будут следить за последними новинками вооружения, и если заметят что-то интересное обязательно приобретут.