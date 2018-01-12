Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС США не будут закупать новые боеприпасы для эсминцев "Замволт"

15.01.2018 Военное обозрение 191 0
0
Понравилась новость?
 +1

Эсминцы типа "Замволт" так и не выбрались из серии продолжительных неудач. Официальный представитель военно-морских сил США заявил, что до сих пор не принято решение о том, какими снарядами будут заменять специализированные артиллерийские снаряды LRLAP после того как их стоимость за штуку увеличилась до космической суммы в 800 000 долларов, сообщает Defense News.

https://svbr.livejournal.com/

LRLAP был единственным боеприпасом, разработанным специально для Advanced Gun System, и в настоящее время на флоте их около ста единиц, закупленных еще в 2009 году.

После сокращения количества эсминцев, и уменьшения общего количества заказанных снарядов, его стоимость стала просто астрономической, а по некоторым подсчетам больше, чем у ракеты "Томагавк", способной поразить цели на большем расстоянии.

Кроме того в 2017 году была закрыта программа по разработке рельсотронов, оружия разгоняющего снаряды при помощи электро-магнитного импульса. Таким образом оказалось, что на Zuwalt остались лишь 20 ракетных шахт на 80 ракет "Томагавк" и ПВО комплексы.

Для эсминца себестоимость которого уже перевалила за 3 миллиарда долларов, это очень слабо. Самое интересное, что руководство флота сложившаяся ситуация вроде как вполне устраивает. По их словам они будут следить за последними новинками вооружения, и если заметят что-то интересное обязательно приобретут.
12.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Zumwalt
Проекты
Рельсотрон

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 08:09
  • 6006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.01 07:04
  • 10
Российский "Энергомаш" признался в глубокой зависимости от США
  • 15.01 06:50
  • 1
«Шпион, выйди вон!» или кто виноват в провалах Департамента информации и массовых коммуникаций МО России
  • 15.01 06:19
  • 2
Три "безобразных" пути британской армии
  • 15.01 05:54
  • 1
США вооружаются против России в Норвегии
  • 15.01 05:45
  • 1
Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника
  • 15.01 05:42
  • 4
Росгвардия собирает элитные части в кулак
  • 15.01 05:28
  • 152
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 15.01 00:32
  • 3
Дроны сбиваются в стаи
  • 15.01 00:11
  • 2
Американские морпехи усилят свою огневую мощь
  • 14.01 23:53
  • 336
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.01 22:54
  • 124
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 14.01 22:52
  • 7
Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2018 году
  • 14.01 21:36
  • 3
Подмосковную Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки
  • 14.01 20:43
  • 152
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
другие обсуждаемые темы