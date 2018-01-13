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Вашингтон: У России преимущество в ядерной отрасли над США

15.01.2018 Военное обозрение 201 0
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Ракетный комплекс "Ярс"
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс".
Источник: РИА Новости / Евгений Биятов

Издание Huffington Post публикует материал, в котором говорится о том, что Россия обладает преимуществом в создании ядерных вооружений перед Соединёнными Штатами и их союзниками. Материал основан на выдержках из так называемой несекретной части американской ядерной доктрины.

В документе утверждается, что РФ имеет серьёзное преимущество также и в нестратегических ядерных силах.

Из материала:

Россия создает широкий спектр нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями. Это разносторонние и современные нестратегические системы. (...) Россия, выступая с критикой американской системы ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками, а также создаёт перспективную ракету-перехватчик.

Напомним, что Россия неоднократно обращалась к США (в том числе и до серьёзного похолодания в отношениях) с призывом предоставить доказательства "ненаправленности евроПРО против РФ". Вашингтон всякий раз давал устные обещание по поводу того, что европейский сегмент американской ПРО "точно не направлен против России". А что такое "устные обещания Вашингтона", прекрасно известно по заверениям тогдашних американских властей о нерасширении НАТО после объединения Германии.
13.01.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
ЕвроПРО
Ядерный щит

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