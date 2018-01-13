Вашингтон: У России преимущество в ядерной отрасли над США
|
|
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс".
Источник: РИА Новости / Евгений Биятов
Издание Huffington Post публикует материал, в котором говорится о том, что Россия обладает преимуществом в создании ядерных вооружений перед Соединёнными Штатами и их союзниками. Материал основан на выдержках из так называемой несекретной части американской ядерной доктрины.
В документе утверждается, что РФ имеет серьёзное преимущество также и в нестратегических ядерных силах.
Из материала:
Россия создает широкий спектр нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями. Это разносторонние и современные нестратегические системы. (...) Россия, выступая с критикой американской системы ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками, а также создаёт перспективную ракету-перехватчик.
Напомним, что Россия неоднократно обращалась к США (в том числе и до серьёзного похолодания в отношениях) с призывом предоставить доказательства "ненаправленности евроПРО против РФ". Вашингтон всякий раз давал устные обещание по поводу того, что европейский сегмент американской ПРО "точно не направлен против России". А что такое "устные обещания Вашингтона", прекрасно известно по заверениям тогдашних американских властей о нерасширении НАТО после объединения Германии.
|
13.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.09.2017 Стратегические уловки Пентагона
14.08.2017 Ядерное оружие нужно уничтожать последним
24.07.2017 Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
30.06.2017 Новые истребители Су-30 не обрадуют натовских соседей Белоруссии
25.04.2017 Субмарина «Белгород»: секретная лодка для сверх секретной торпеды
18.04.2017 Ядерное оружие: есть ли о чем договариваться с Америкой
09.06.2016 Москва не хочет отдавать «Искандеры» в белорусские руки
06.06.2016 Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком