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"Пираньи" отечественной сборки поступят на вооружение руынской армии

15.01.2018 Warspot 147 0
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Бронетранспортёр Piranha V.
Бронетранспортёр Piranha V.
Источник: defensenews.com

Минобороны Румынии раскрыло детали сделки с компанией General Dynamics European Land Systems. Вчера, 13 января, портал defensenews.com сообщил о том, что румынская армия закупит 227 бронетранспортёров Piranha V в рамках контракта на сумму €895 млн ($1 млрд).

В октябре прошлого года Министерство экономики Румынии и корпорация General Dynamics European Land Systems подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого в Бухаресте планировалось наладить сборку бронетранспортёров Piranha V. Вчера стало известно, что военное ведомство подписало контракт на закупку 227 "Пираний", которые должны заменить бронетранспортёры советской разработки, состоящие на вооружении румынской армии.

Согласно договору, на мощностях Бухарестского механического завода, входящего в состав национальной оборонной компании Romarm, будет налажено лицензионное производство боевых машин. Всего в Румынии соберут 197 бронетранспортёров, ещё 30 будут поставлены в уже готовом виде.

Piranha — семейство многоцелевых колёсных бронемашин, разработанное швейцарской фирмой Mowag, которая с 2010 года входит в состав корпорации General Dynamics. Piranha производится в модификациях 4?4, 6?6, 8?8 и 10?10 и имеет следующие варианты: бронетранспортёр, боевая машина пехоты, боевая разведывательная машина, разведывательная машина РХБЗ, командно-штабная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, санитарная машина.

На сегодняшний день General Dynamics European Land Systems владеет заводами в Австрии, Чехии, Германии, Испании и Швейцарии, на которых ведётся производство деталей и комплексная сборка бронетехники. Бронемашины Piranha насчитывают уже пять поколений и состоят на вооружении более чем 20 армий.
14.01.2018
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принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Испания
Румыния
Чехия
Швейцария
Компании
General Dynamics
Проекты
Piranha

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