Три "безобразных" пути британской армии
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Солдаты британской армии.
Источник: thetimes.co.uk
Численность британской армии может снизиться до двухсотлетнего минимума. Сегодня, 12 января, газета The Times раскрыла планы Командования вооружённых сил Великобритании по сокращению личного состава.
Минобороны Великобритании разработало три сценария дальнейшего развития вооружённых сил в условиях продолжающегося сокращения оборонного бюджета. Так, источник The Times в военном ведомстве рассказал, что все три сценария "являются безобразным, безобразным или безобразным" (ugly, ugly or ugly).
Все три сценария предусматривают существенное сокращение вооружённых сил. Так, уже в ближайшие годы армия может не досчитаться 11 000 солдат, 2000 морских пехотинцев и моряков, а также 1250 военнослужащих ВВС.
На сегодняшний день британская армия насчитывает 137 000 военнослужащих (включая резерв). При этом штатная численность армии составляет 82 000 человек, тогда как по факту вооружённые силы насчитывают не более 78 000 человек. Запланированное снижение снизит число британских военнослужащих до уровня армии времён Наполеоновских войн.
В ближайшее десятилетие военный бюджет Соединённого Королевства планируют снизить на 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд). Если эти планы будут реализованы, то британскую армию ждут серьёзные потрясения, однако на защиту вооружённых сил уже встали многие политики, в том числе премьер-министр Тереза Мэй, которая считает сокращения неприемлемыми.
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14.01.2018
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Сергей-82
11432
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№1
15.01.2018 06:10
Цитата, q
На сегодняшний день британская армия насчитывает 137 000 военнослужащих (включая резерв). При этом штатная численность армии составляет 82 000 человек, тогда как по факту вооружённые силы насчитывают не более 78 000 человек
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Сергей-82
11432
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№2
15.01.2018 06:19
Ну как так то,ведь у них не было 90-х.
Цитата, q
НА НАЧАЛО 90-Х ВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИМЕЛИ 1200 ТАНКОВ, 3200 БМП И БТР, ОКОЛО 700 АРТСИСТЕМ, ПОЧТИ 850 БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ.Сейчас
Цитата, q
Танки: 246 «Челленджер-2» (еще 139 на хранении). БРМ: 294 «Симитэр». БМП: 375 «Уорриор» (еще 107 на хранении), 124 вспомогательные – КШМ, инженерные, медицинские – машины на ее базе (175 на хранении).по танкам в 5 раз,по БТР и БМП почти в 2 раза.
Цитата, q
Основной боевой самолет – «Тайфун», выпускается в кооперации с Германией, Италией и Испанией. Первоначально британские ВВС предполагали приобрести 250 машин, затем планы сократились до 232, а в итоге до 160. Сейчас в строю 123 «Тайфуна» (в том числе 21 учебно-боевой), еще 16 на хранении.180 боевых самолетов,против 850, то есть почти в 5 раз.
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