Три "безобразных" пути британской армии



Солдаты британской армии.

Источник: thetimes.co.uk Солдаты британской армии.Источник: thetimes.co.uk

Численность британской армии может снизиться до двухсотлетнего минимума. Сегодня, 12 января, газета The Times раскрыла планы Командования вооружённых сил Великобритании по сокращению личного состава.

Минобороны Великобритании разработало три сценария дальнейшего развития вооружённых сил в условиях продолжающегося сокращения оборонного бюджета. Так, источник The Times в военном ведомстве рассказал, что все три сценария "являются безобразным, безобразным или безобразным" (ugly, ugly or ugly).

Все три сценария предусматривают существенное сокращение вооружённых сил. Так, уже в ближайшие годы армия может не досчитаться 11 000 солдат, 2000 морских пехотинцев и моряков, а также 1250 военнослужащих ВВС.

На сегодняшний день британская армия насчитывает 137 000 военнослужащих (включая резерв). При этом штатная численность армии составляет 82 000 человек, тогда как по факту вооружённые силы насчитывают не более 78 000 человек. Запланированное снижение снизит число британских военнослужащих до уровня армии времён Наполеоновских войн.

В ближайшее десятилетие военный бюджет Соединённого Королевства планируют снизить на 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд). Если эти планы будут реализованы, то британскую армию ждут серьёзные потрясения, однако на защиту вооружённых сил уже встали многие политики, в том числе премьер-министр Тереза Мэй, которая считает сокращения неприемлемыми.