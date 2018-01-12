"14 пунктов Вильсона" на новый лад



Президент США Дональд Трамп на объединённой базе Эндрюса Морской авиации США.

Источник: © AFP 2017, Jim Watson Президент США Дональд Трамп на объединённой базе Эндрюса Морской авиации США.Источник: © AFP 2017, Jim Watson

Почему во внешней политике Соединенных Штатов за прошедшее столетие ничего не изменилось

Во введении к своим "Лекциям по философии истории" немецкий философ Георг Гегель написал: "Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научались из истории и не действовали согласно урокам, которые из нее можно было бы извлечь". Эта фраза приходит в голову, когда начинаешь анализировать сегодняшние события на фоне прошлых, исторических.

ТЕЗИСЫ ПРЕЗИДЕНТА

Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, президент США Вудро Вильсон обратился к Конгрессу с речью, в которой изложил свое видение Первой мировой войны и ее целей. Эта речь осталась в истории как знаменитые "14 пунктов Вильсона" - тезисы, которые легли затем в основу проекта Версальского мирного договора 1919 года. Коротко суть документа сводится к следующему.

Первым пунктом декларировалась всесторонняя открытость мирных переговоров. Какие-либо тайные, закулисные межгосударственные соглашения и дипломатические договоренности категорически не допускались.

Вторым пунктом предусматривалось ничем не ограниченное морское судоходство как во времена мира, так и войны с определенными оговорками.

Третьим условием документа стало устранение любых возможных барьеров для равноправной международной торговли.

Четвертый пункт предполагал всеобщее разоружение в пределах национальной безопасности.

Пятый пункт предусматривал уничтожение колониализма как такового.

Шестой, посвященный России, объявлял о необходимости освобождения Германией всех оккупированных русских территорий и предоставление нашей стране права на выбор политического развития, а "сообществу свободных наций" вменялся "радушный прием" России в свои ряды.

Седьмым пунктом оговаривалось полное освобождение и восстановление Бельгии.

Восьмой пункт декларировал снятие оккупации со всех французских территорий и возвращение ей Эльзас-Лотарингии, которой Пруссия владела 50 лет.

Установлению четких границ Италии был посвящен девятый пункт.

Десятым предусматривалась широкая автономия народов Австро-Венгерской империи.

Не обошел стороной этот документ и Балканы – освобождение Румынии, Черногории и Сербии декларировалось одиннадцатым пунктом.

В двенадцатом вслед за развалом Австро-Венгрии разрушалась Османская империя, а также предусматривалась полная автономия народам, в нее входящим, и передача Дарданелл под международную юрисдикцию.

Создание свободной и независимой Польши декларировалось тринадцатым пунктом.

Последний пункт посвящался созданию равноправной общности объединенных наций.

"ХАРТИЯ МИРА" ИЛИ УТОПИЯ

Речь к Конгрессу была произнесена в то время, когда США принимали решение об участии в войне, мотивируя это якобы возникшей опасностью для страны. Соединенные Штаты устами своего президента заявляли, что суть "14 пунктов" – это американская программа мирного урегулирования и что они имеют право на установление нового миропорядка.

"14 пунктов Вильсона" опирались на убеждение, что существующая система миропорядка не устраивает большинство жителей планеты и "яд большевизма", захватывающий страны, является не чем иным, как протестом против нее. Но на деле "14 пунктов Вильсона", представленные как "хартия мира", оказались утопией, как охарактеризовали их премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж и премьер-министр Франции Жорж Клемансо.

Можно прочитать и восторженные высказывания по поводу этого документа, которому приписывают даже создание благоприятной среды международных отношений. Но большинство исследователей из разных стран считают, что "программа мира" прикрывала желание США установить свою гегемонию в международной политике, а каждый пункт преследовал определенную цель по ослаблению сильных международных игроков, таких как Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия.

Ведущие европейские державы были убеждены в том, что истинная цель США, завуалированная "борьбой за мир", – это всегдашнее желание заокеанской державы быть глобальным лидером путем устранения конкурентов любыми способами. А в советской политической литературе эта речь была названа "лицемерной". Все, в чем заключались "14 пунктов" Вильсона, – это установление Соединенными Штатами собственного мирового господства при более чем удачном использовании бед стран, вовлеченных в Первую мировую войну. Установление нового мирового порядка или однополярного мира, где главным вершителем судеб всех стран будут США, – только на это были направлены "14 пунктов Вильсона", анализ которых приводит к одному-единственному выводу: они призваны были служить маскировкой агрессивной политики Штатов. А необходима им была такая политика в первую очередь из-за победы Октябрьской революции в России.

ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ – НЕТ

Практически ничего не изменилось во внешней политике Соединенных Штатов и 100 лет спустя. В ноябре 2016 года на президентских выборах победил Дональд Трамп. Его главным лозунгом в ходе предвыборной кампании стала фраза "Сделаем Америку снова великой". В частности, он пообещал, что в будущем государство "вновь станет богатым и безопасным". И подтвердил это в записи накануне нового 2018 года в своем Twitter, подчеркнув, что "Америка становится великой гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать". Что касается России, то доброжелательная риторика нынешнего президента США маскирует, по замечанию многих наблюдателей, антироссийский по существу курс администрации Белого дома.

А из представленной 18 декабря 2017 года Стратегии национальной безопасности можно услышать даже воинственные заявления типа "Мы вступаем в новую эру соревнования… Государство, не способное выиграть войну, не способно защитить себя… Америка – снова в игре, и Америка намерена выиграть".

Говорят, время лечит, но, похоже, не американцев. Пора нашим партнерам понять, что они уже не могут "единолично командовать парадом во всех уголках планеты". Точнее, не "не могут", а им не позволит мировое сообщество во главе с Россией. Признание этого геополитического факта и становится главной составляющей новой зарождающейся системы международных отношений.

Многополярный мир – это идея тех, кому не нравится однополярный мир США. Как мы понимаем, ни одна держава не будет рада, если эра ее абсолютного господства закончится. Конечно, можно допустить мысль, что заявления и Вудро Вильсона, и Дональда Трампа делались от всей души, с верой в их правоту и осуществимость. Но после того, как Сенат США отказался ратифицировать Версальский мирный договор 1919 года, автор "14 пунктов" резко ушел из политики. И здесь уместно напомнить еще одну фразу, но уже русского историка Василия Ключевского: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков".

Владимир Иванович Винокуров – профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук.