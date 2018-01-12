Стратегические планы Сербии и России



Президенты Владимир Путин и Александр Вучич планируют вывести российско-сербские отношения на новый уровень.

Источник: Reuters Президенты Владимир Путин и Александр Вучич планируют вывести российско-сербские отношения на новый уровень.Источник: Reuters

Москва и Белград намерены расширять сотрудничество в интересах взаимной безопасности

Российско-сербские отношения традиционно отличаются теплотой и взаимным уважением к интересам обеих стран. Именно в этом ключе недавно прошли в Кремле и переговоры президента России Владимира Путина с Александром Вучичем, который прибыл в Москву с первым официальным визитом в качестве главы Республики Сербия после вступления на пост президента в мае 2017 года.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОПРОСОВ

Открывая переговоры, Владимир Путин сказал, что у России и Сербии "добрые, давние, хорошие отношения", которые складывались еще в период работы Вучича в качестве премьер-министра. "Надеюсь, что так и будет в будущем", - по итогам встречи сказал президент. "Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются прежде всего в сфере экономики. Растет текущий товарооборот, растут прямые инвестиции. В общем, нам есть о чем поговорить", – заключил Путин.

Сербский президент, в свою очередь, заявил, что Сербия и Россия – дружеские страны. Он подчеркнул, что государства удачно увеличили товарооборот и многое сделали в области сотрудничества, и выразил надежду на то, что "политическое и экономическое сотрудничество можно будет увеличить до самого высокого уровня".

По словам Владимира Путина, который по завершении переговоров вместе со своим сербским коллегой выступил перед журналистами, в ходе переговоров приоритетное внимание было уделено экономическому взаимодействию. Он отметил, что "в текущем году двусторонний товарооборот демонстрирует уверенный рост". В январе–сентябре объемы торговли увеличились на 26% и составили 1,5 млрд долл. Президент также сказал, что в Сербии накоплено свыше 4 млрд долл. российских капиталов. А сербские партнеры вложили в экономику России около полумиллиарда долларов.

Путин также отметил, Россия заинтересована в стабилизации обстановки на Балканах и продолжит оказывать РС поддержку в плане обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности. Путин выразил солидарность с решениями Сербии по Косово и сказал, что Москва будет принимать любое соглашение, которое приемлемо для них.

Вучич, в свою очередь, озвучил официальное отношение республики к крымскому вопросу и то, что возглавляемая им страна ни при каких обстоятельствах не присоединится к антироссийским санкциям. Президент выразил надежду на дальнейшее укрепление деловых связей между странами. Он также поблагодарил Россию и российского президента лично за поддержку, благодаря которой Сербия и сербский народ не чувствуют себя виновными в геноциде, о котором говорится в резолюции ООН от 2015 года относительно событий в Сребренице во время гражданской войны в Югославии, признанных Международным трибуналом в Гааге как геноцид мусульман Боснии.

САМОЛЕТЫ, БРОНЕТЕХНИКА И СРЕДСТВА ПВО

Вопрос поставок современных систем вооружений в Сербию стал одним из основных на переговорах. В ходе визита Вучич заявил, что "военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда достигло беспрецедентного уровня". В октябре 2017 года Россия безвозмездно передала республике шесть истребителей МиГ-29. В рамках военно-технической помощи Сербия должна получить 30 танков Т-72 и такое же количество бронемашин БРДМ-2. В общей сложности речь идет о вооружении на общую сумму 600 млн долл. Помимо этого уже длительное время обсуждается возможность закупки Сербией зенитных ракетных комплексов С-300. Глава РС также сообщил, что в настоящее время идут переговоры с "Рособоронэкспортом", и Белград планирует закупить еще минимум шесть вертолетов, а также средства противовоздушной обороны.

По сведениям специалистов Балканской сети расследовательской журналистики (BIRN), 80% сербов выступают против вхождения их страны в НАТО и почти две трети респондентов более позитивно относятся к России, нежели к ЕС, США и Североатлантическому альянсу. Президент Сербии сказал, что его страна не стремится в НАТО и будет по-прежнему сохранять военный нейтралитет. Во время своего выступления в Москве в МГИМО Вучич заявил, что он не уверен в возможности присоединения республики к Евросоюзу. Возможность вступления в ЕС зависит от большого числа факторов, одним из которых является требование Брюсселя изменить политику Белграда по отношению к Москве.

Достигнутые договоренности в ходе переговоров в Москве не только идут в противовес намерениям НАТО и ЕС на Балканах, но и напоминают о существующем мнении относительно "провала американской дипломатии".

Вашингтонские опасения по поводу "экспансии России на Балканы" ранее уже отразились в подписанном Трампом военном бюджете США на 2018 год. Беспокойство Конгресса в этом вопросе выразилось в требовании к Пентагону предоставить доклад с указанием "военной техники и технологий стоимостью более 1 млн долл.", которые РФ поставила западнобалканским государствам с 2012 года.

Нежелание Сербии входить в НАТО, проблемное присоединение к ЕС, исторически сложившиеся дружественные отношения двух стран, симпатии к России самого президента Сербии и его семьи помогают двум странам поддерживать взаимные контакты.

До приезда в Москву Вучич встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, на встрече с которой глава Сербии сказал, что продолжать курс на вступление страны в ЕС вынуждает продолжающееся падение сербской экономики. Также идет давление со стороны НАТО с требованиями порвать отношения с русскими и сделать выбор между Западом и Россией, поэтому для Москвы сейчас как никогда важно укрепить свое влияние на Балканах. Александр Вучич заверил Матвиенко, что Сербия не будет вводить никаких антироссийских санкций, по крайней мере до вступления в ЕС в 2025 году.

СИТУАЦИЯ В КОСОВО

Во время московского визита на встрече со спикером Совета Федерации президент РС поднял вопрос о возможном участии России в урегулировании ситуации в Косово, которая станет посредником в переговорах между Белградом и Приштиной. В них предусмотрена возможность расширения формата при возникновении каких-либо конфликтных ситуаций, и если албанцы пригласят к участию США, то Сербия планирует пригласить Россию. Согласие на это президента России Владимира Путина было получено в ходе переговоров.

Урегулирование вопроса по Косово, причинами возникновения которого можно считать как результатом распада Югославии, так и логичным итогом внешнего вмешательства в дела страны, имеет большое значение для международной безопасности. Государственный департамент США в новом годовом отчете, посвященном проблеме терроризма, заявил, что в Косово крепнет угроза исламского экстремизма. По этому поводу сербский политолог Владимир Зотов заметил, что "с приходом правых националистических сил в Европе они усиливаются и на территории бывшей Югославии". Он предположил, что с усилением национализма возможен конфликт, но это, по его мнению, прежде всего будет зависеть от общего мирового баланса сил и конкретно от баланса взаимоотношений России и США и их геополитических договоренностей.

Взрывоопасная ситуация на Балканах вынуждает Белград возрождать военную мощь. И как напомнил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, совсем не случайно со времен Первой мировой войны за Балканами закрепилось наименование "пороховой погреб Европы". Ранее в интервью информационному агентству EADaily посол Сербии в России Славенко Терзич говорил: "Сегодня все мы – и Россия, и Сербия, и, я бы сказал, весь мир – находимся перед очень серьезными вызовами. Это не только борьба против терроризма, в которой большинство государств и народов принимает участие, но и борьба за восстановление мирового порядка на принципах международного права, которое является основой цивилизованного, нормального общения между государствами. Мы ощущаем сегодня и в Европе, и вне Европы дух милитаризации, какого-то нового разделения мира. Каждый раз, когда в истории возникали такие тенденции, они, к сожалению, вели к большой войне".

В сложившейся ситуации Сербия нуждается в боеспособной армии. И руководство Белграда абсолютно уверено в том, что Москва продолжит курс на модернизацию ВС Сербии и повышение ее военного потенциала.

БАЛКАНСКИЕ ПЛАНЫ АМЕРИКИ

В конце прошлого года один из американских мозговых трестов – "Атлантический совет" выпустил доклад под названием "Балканы, вперед: новая стратегия США для региона". В нем рассматриваются основные цели и задачи политики Вашингтона на Балканах. В документе отмечается, что после вооруженных конфликтов 1990-х годов в западном мире сложилась уверенность в положительных перспективах евро-атлантической интеграции и в том, что страны бывшей Югославии будут стремиться к преодолению всех разногласий, к налаживанию более тесного сотрудничества и к проведению внутренних реформ. В докладе указывается, что на Балканах уже достигнут значительный прогресс: Албания, Черногория, Хорватия и Словения стали членами НАТО, а две последние и членами ЕС.

Эксперты "Атлантического совета" говорят о том, что на фоне таких успехов США и страны ЕС в значительной мере свернули свое присутствие на Балканах, полагая, что все необходимые шаги уже предприняты и движение государств региона к желаемой цели предопределено. Однако в докладе говорится и о том, что независимо от желания балканских стран стать частью западного мира и его институтов конечный результат не стоило бы рассматривать как предрешенный. Соединенные Штаты могут и должны играть ключевую роль на этом направлении и озвучивать ясное общее видение будущего этого региона. Необходимо координировать свои действия с ЕС для совместного прокладывания пути к общей трансатлантической цели на политическом уровне.

Одновременно с этим авторы доклада указывают на растущее влияние России на Балканах и уверены в том, что в последние годы со стороны Москвы наблюдались "попытки извлечь выгоду из затяжных проблем региона", целью которых был подрыв европейского проекта. Они обвиняют Кремль во вмешательстве в дела Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и в попытках создать в этой части Европы "как можно большую неразбериху", для разрешения которой впоследствии потребуется помощь Москвы.

Составители документа не исключают, что Россия может поставить под сомнение легитимность нынешних границ Боснии и Герцеговины, находящаяся в составе которой Республика Сербская уже открыто заявляет о намерении присоединиться к Сербии в течение ближайших десяти лет. Москва, по мнению американских экспертов, может поддержать данные устремления с тем, чтобы создать возможность для запуска более широкой дискуссии с западными странами и в этом контексте "поднять вопрос не только о статусе Крыма и Донбасса, но, возможно, и Прибалтики".

В докладе приводится ряд конкретных рекомендаций, к которым должен прибегнуть Вашингтон, чтобы способствовать стабилизации Балканского региона. Прежде всего США должны организовать постоянное присутствие воинских контингентов в Юго-Восточной Европе, чтобы иметь гарантированную возможность долгосрочного влияния на происходящие события. Таким образом, США дадут ясный сигнал балканским лидерам о готовности решительно пресечь любые попытки необдуманной ревизии существующих границ, "подстрекаемых российским авантюризмом". Вашингтону также необходимо достичь исторического примирения с Сербией и сделать Белград близким партнером и союзником в регионе. Они считают, что это может произойти только при условии отдаления Сербии от России.

По мнению экспертов, Америке необходимо восстановить репутацию действенного посредника. Соединенные Штаты должны объединиться с ЕС, чтобы поддержать переговоры между Белградом и Приштиной и всячески способствовать их скорейшему завершению. Кроме того, в докладе указывается, что особого внимания заслуживают молодежь и предприниматели балканских стран. Ни одна из предлагаемых мер не будет иметь смысл, если не будет уделено должное внимание долгосрочным экономическим перспективам для молодого поколения балканских государств.

В докладе также подчеркивается, что в будущем ЕС станет основным игроком на Западных Балканах – с гораздо большим объемом ресурсов, возможностей, человеческого капитала и политического влияния, чем США. Поэтому, считают эксперты "Атлантического совета", Вашингтону необходимо "сохранить вес своего авторитета", играть более активную роль на местах, чтобы "опережать события, определять интересы и продвигать стратегию США".

Ирина Дмитриевна Дронина – эксперт-международник.