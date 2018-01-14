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Саудовская Аравия заказала еще 17 вертолетов Black Hawk

15.01.2018 bmpd.livejournal.com 114 0
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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Gareth Jennings "Sikorsky contracted to deliver 17 Black Hawk helos to Saudi Arabia", министерство обороны США 11 января 2018 года выдало компании Sikorsky Aircraft (принадлежащей корпорации Lockheed Martin) контракт стоимостью 193,85 млн долл на производство и поставку Саудовской Аравии по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) дополнительных 17 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk. Вертолеты должны быть поставлены в "уникальной конфигурации". Восемь вертолетов предназначены для авиации национальной гвардии Саудовской Аравии, и девять - для сил специального назначения сухопутных войск Саудовской Аравии. Поставка должна быть произведена к 31 декабря 2022 года.

Вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk специальной конфигурации (бортовой номер "264") ил состава 1-й авиационной бригады национальной гвардии Саудовской Аравии. Эр-Рияд, 12.01.2018 (с) twitter.com/MbKS15

Представитель Lockheed Martin отметил корреспонденту "Jane's", что данные вертолеты не входят в полученный в июне 2017 года контракт министерства обороны США на производство и поставку национальной гвардии Саудовской Аравии по линии FMS 115 вертолетов Black Hawk - 40 многоцелевых UH-60M и 75 медико-эвакуационных НН-60М. Их поставка также должна быть произведена к 30 июня 2022 года.

На лето 2017 года национальная гвардия Саудовской Аравии уже располагала 24 вертолетами UH-60M.
14.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
Медицина

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