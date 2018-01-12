Американский "Пегас" улетает в Японию



Воздушный танкер КС-46А (на фото слева) отрабатывает передачу топлива на военно-транспортный самолет С-17 "Глоубмастер" III.

Источник: www.edwards.af.mil Воздушный танкер КС-46А (на фото слева) отрабатывает передачу топлива на военно-транспортный самолет С-17 "Глоубмастер" III.Источник: www.edwards.af.mil

Страна восходящего солнца стала первым зарубежным заказчиком самолета-заправщика КС-46

Под самый занавес минувшего года Военно-воздушные силы самообороны Японии разместили заказ на поставку первого самолета-заправщика нового поколения КС-46. Стоимость контракта, выданного 22 декабря 2017 года компании Boeing от имени японского заказчика командованием Военно-воздушных сил США в рамках Программы продажи вооружений и военной техники иностранным государствам (Foreign Military Sales - FMS), составляет 279 млн долл. и предусматривает кроме поставки собственно самой машины еще и предоставление услуг по логистической поддержке и пр. В настоящее время на вооружении японских Военно-воздушных сил находится только четыре самолета-заправщика KC-767J.

Высокая значимость данного события в том, что таким образом Япония стала первым зарубежным заказчиком новейшего американского многоцелевого самолета-заправщика, который при необходимости может привлекаться для перевозки личного состава, раненых (больных) и различных грузов. До этого самолет в варианте КС-46А "Пегас" (Pegasus) выбрали для себя Военно-воздушные силы США: ожидается поставка 179 самолетов, которые будут нести службу минимум до 2050 года. На сегодня американские Военно-воздушные силы разместили первый контракт на 34 машины.

Разработка "Пегаса" была начата в 2011 году. Первый полет летного прототипа состоялся в сентябре 2015 года, а 21 декабря 2017 года компания сполучила от Федеральной авиационной администрации США измененный сертификат типа для самолета Boeing 767-2C, который является базовым для нового американского самолета-заправщика. Финальная сборка последнего осуществляется на предприятии компании-разработчика в Эверетте, штат Вашингтон.

В настоящее время разработчик и заказчик готовятся к получению дополнительного сертификата типа на Boeing 767-2C – уже с комплектом оборудования военного назначения. В программе испытаний задействовано шесть опытных машин, налетавших 2200 часов и выполнивших более 1600 контактов (заправок) с F-16, F/A-18, AV-8B, C-17, A-10, KC-10 и KC-46.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"