Компания Diamond Aircraft приобретена китайцами

Китайская компания Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd (авиационное подразделение китайской частной группы Wanfeng Auto Holding Group, специализирующейся на производстве автомобильных компонентов) 22 декабря 2017 года заявила о завершении приобретения ею австрийской Diamond Aircraft Group, ядром которой является известная австрийская авиастроительная компания Diamond Aircraft Industries GmbH. Бессменно возглавлявшего Diamond Aircraft 25 лет ее владельца и фактического создателя Кристиана Дриса сменил на посту президента компании президент Wanfeng Auto Holding Group Бин Чен, а генеральным директором Diamond Aircraft Industries стал другой назначенец китайской группы Франк Чжан. Кристиан Дрис останется в роли "консультанта по развитию".

Прежний владелец и глава австрийской Diamond Aircraft Group Кристиан Дрис и ее новый китайский глава Бин Чен, президент китайской группы Wanfeng Auto Holding Group (в центре), 22.12.2017 (с) Diamond Aircraft Group

Китайские инвесторы и промышленные компании уже длительное время проявляли интерес к Diamond Aircraft. В декабре 2013 года китайская государственная корпорация China Electronics Technology Corporation (CETC) при участии муниципальных властей Уху (провинция Аньхой) создала с Diamond Aircraft Industries совместное предприятие CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture Co.,Ltd, расположенное на территории индустриального парка Wuhu Aviation Industrial Park в Уху. СП осуществляет сборку и продажу в КНР самолетов семейств Diamond DA 20 и DA 42, а также сервисную поддержку самолетов Diamond Aircraft всех типов. Также предполагалась совместная разработка в рамках СП самолетов и авиационных двигателей новых типов.

В свою очередь, Wanfeng Aviation Industry из соства частной китайской Wanfeng Auto Holding Groupв декабре 2016 года приобрела канадское подразделение Diamond Aircraft - Diamond Canada, являющееся одной из основных сборочных и дилерских площадок австрийской компании. Теперь Wanfeng Aviation Industry поглотила Diamond Aircraft целиком в виде приобретения головного австрийского предприятия Diamond Austria и подчиненного производителя авиационных дизельных двигателей Austro Engine GmbH.

Взаимоотношения Wanfeng Auto Holding Group и CETC в отношении Diamond Aircraft неясны, но, вероятнее всего, они действуют в парнерстве и с содействия китайских властей.

Новый китайский владелец заявил о намерении продолжать инвестировать в проектно-конструкторское бюро Diamond Global R & D Center, расположенный в Винер-Нойштадте, а также в предприятие Diamond Austria, с целью разработки новых типов самолетов,а также приоритетного развития самолетов Diamond DART-450 и DА 50.

Ранее сообщалось, что китайская сторона проявляет особый интерес к проекту турбовинтового учебно-тренировочного и многоцелевого самолета Diamond DART-450, оснащаемого турбовинтовым двигателем АИ-450С взлетной мощностью 500 л.с. совместной разработки украинских компаний ГП "Ивченко-Прогресс" и АО "Мотор Сич" (Запорожье). В 2017 году вышеуказанное СП CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture продемонстрировало модель варианта самолета Diamond DART-450, предлагаемого им для ВВС НОАК.

Следует отметить, что ранее, по неофициальным данным, интерес к возможному приобретению компании Diamond Aircraft Industries проявляли структуры российской госкорпорации "Ростех", причем российскими структурами планировалась разработка при активном участии австрийской компании целой гаммы самолетов специально для российского рынка, включая 9- и 19-местные легкие пассажирские самолеты. Однако после введения Европейским Союзом антироссийских санкций эти проекты не были реализованы, и теперь австрийская компания "ушла" китайцам.

Diamond Aircraft в последнее десятилетие активно действовала на российском рынке, поставляя значительное количество своих самолетов, в том числе для вузов и училищ гражданской авиации. В июне 2013 года АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, входит в состав АО "Оборонпром" госкорпорации "Ростех") заключило соглашение об организации сборки самолетов Diamond Aircraft на своих мощностях, в том числе в 2017 году начав поставку самолетов DA42T в качестве учебно-тренировочных для подготовки курсантов военно-транспортной авиации ВКС России.

По неофициальным данным, самолет Diamond DART-450 изначально создавался Diamond Aircraft для продвижения в первую очередь министерствам обороны России и КНР, с чем и связано его оснащение запорожским двигателем АИ-450С.

Китайская Wanfeng Auto Holding Group (штаб-квартира в Шаосине, провинция Чжэнцзян) занимает 18-е место в рейтинге компаний китайской автомобилестроительной промышленности и 123-е место в рейтинге частных компаний КНР. В 2015 году объем продаж группы составил около 3 млрд долл. В последнее время группа ведет активную экспансию в другие отрасли, в частности в электронную промышленность, а также в деловую и "малую" авиацию.

Модель предлагаемого совместным предприятием CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture варианта турбовинтового учебно-тренировочного самолета Diamond DART-450 для ВВС НОАК, 2017 год (с) huanqiu.com