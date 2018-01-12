Самолет L-410NG получил американский и европейский сертификаты

Как сообщает веб-ресурс ATO.RU , перспективный региональный турбовинтовой 19-местный самолет L-410NG производства компании Aircraft Industries получил сертификаты Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA) и Федеральной авиационной администрации (FAA) США. Сейчас чешский самолетостроитель (принадлежит российской УГМК) готовится к сертификации L-410NG в России и серийному производству модернизированного варианта L-410UVP-E20 на заводе в Куновице.

Опытный образец самолета Aircraft Industries L-410NG (регистрационный номер OK-NGA, серийный номер 2820) в демонстрационном полете на авиасалоне МАКС-2017. Жуковский, 19.07.2017 (с) Артем Сизов / "Газета.Ru"

Самолет L-410NG сертифицирован в EASA 19 декабря 2017 г., в FAA - 10 января 2018 г. Процедуру прошла машина с серийным номером 2820 (ВС совершало сертификационные полеты с чешской регистрацией OK-NGA). Этот самолет специалисты Aircraft Industries продолжат использовать для внедрения новых доработок, последующих испытаний и сертификационных действий.

Директор Aircraft Industries по продажам на Россию и СНГ Сергей Мартынов сообщил ATO.ru, что в 2018 г. предприятие планирует изготовить первый серийный L-410NG. "Мы ведем переговоры с потенциальными заказчиками. Вероятно, первый L-410NG будет поставлен одному из них в конце 2018 - начале 2019 г., и не исключено, что в Россию", - отметил собеседник.

По данным EASA, серийные номера L-410NG начнутся с цифры 5001. Пока же Aircraft Industries сосредоточена на производстве самолетов L-410UVP-E20: в 2017 г. чешский самолетостроитель построил и поставил заказчикам 12 ВС. Но очевидно, что постепенно с освоением производства L-410UVP-E20 на Уральском заводе гражданской авиации объемы выпуска этих машин в Чехии, скорее всего, снизятся.

Проект глубокой модернизации 19-местного турбовинтового самолета L-410UVP-E20 стартовал в 2010 г. Первый полет L-410NG совершил в Куновице 29 июля 2015 г.

Главные отличия L-410NG от L-410UVP-E20 - применение двигателей H85-200 мощностью 850 л. с. (вместо H80-200; 800 л. с.), модернизированное крыло с дополнительными топливными баками, вдвое увеличенное багажное отделение и др.

За счет значительно возросшей дальности полета (2630 км; у L-410UVP-E20 - 1500 км) L-410NG может быть интересен, в том числе с экономической точки зрения, для субъектов РФ с большой территорией.

L 410 NG (New Generation) - официальное презентационное видео УГМК/Aircraft Industries a.s.: