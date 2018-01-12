Дроны наводят ужас
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БЛА сирийских боевиков.
Источник: Кадр из видео пресс-службы МО РФ.
Беспилотники позволили террористам создать собственную авиацию
Вторая за новогодние праздники атака террористами российских военных объектов в Сирии, когда по базам в Хмеймиме и Тартусе пытались нанести удар соответственно 10 и 3 беспилотника, с одной стороны, оказалась безуспешной для противника и подтвердила высокую выучку и готовность наших военных, но с другой - еще раз продемонстрировала тот факт, что сегодня террористические, да и транснациональные преступные сообщества в полной мере используют в своих интересах новейшие технологии из различных областей науки и техники.
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) оказались здесь не исключением: весьма доступные на международном рынке коммерческие беспилотники, а также широкое распространение в мире технологий создания БЛА и их целевой нагрузки, такой как простейшие системы управления полетом дронов самолетного и вертолетного типа, приемники сигналов спутниковых навигационных систем, видео- и фотокамеры, тепловизоры и др., сделали возможным либо закупку террористами коммерческих образцов БЛА и их целевой нагрузки, либо создание ими их самодельных аналогов.
Современные кулибины из террористического интернационала вполне успешно заимствовали у военных и разработчиков БЛА военного назначения и идею оснащения своих "бесчеловечных" машин различными средствами поражения: одни беспилотники они превращают в дроны-камикадзе, которые оснащаются самодельным взрывным устройством и должны поражать цель путем прямого столкновения с ней, а другие – делают носителями несколько модифицированных стандартных боеприпасов, таких как, например, ручные гранаты или минометные мины, которые по команде террориста-оператора сбрасываются на цель.
Такие атаки, судя по всему, в новинку для российских военных. "Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS", – приводят заявление МО РФ отечественные СМИ. Однако они уже давно стали обычным делом для той антитеррористической коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты. В частности, выступая на мероприятии американской Ассоциации специалистов вооруженных сил по связи и электронике (AFCEA) в марте 2017 года, директор по разведобеспечению боевых действий в управлении замминистра обороны США по разведке генерал-лейтенант Джон Шэнахэн сообщил, что руководитель проводимой против террористического интернационала операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") генерал-лейтенант Стивен Таунсенд охарактеризовал борьбу с беспилотниками террористов как самую приоритетную задачу в сфере обеспечения безопасности подчиненных ему войск.
По данным же Питера Сингера, старшего партнера и специалиста в области стратегических оценок аналитической организации "Новая Америка", одной из ведущих американских "фабрик мысли", только за один месяц боевых действий в ходе сражения за Мосул террористы использовали против войск коалиции более 300 дронов, из которых одна треть являлись ударными. "Они использовали их, когда мы окружали Мосул, – сообщил журналистам в рамках мероприятия, проводившегося в начале января с.г. Митчелловским институтом по аэрокосмическим исследованиям (Mitchell Institute for Aerospace Studies), заместитель начальника штаба (командующего) ВВС США генерал-лейтенант Марк Ноулэнд. – Имели место случаи, когда они сбрасывали обычную гранату". По словам генерала, в ВВС "восприняли это с вниманием". Еще бы, ведь кроме всего прочего это неизбежно наносит урон моральному духу военнослужащих, которые не видят и не слышат маленький беспилотник, пока тот не сбросит им на голову гранату.
"Наши враги – невероятно адаптивные и просто гениальные. Они находят такие пути и используют такие средства, о которых никто не мог даже и подумать два года надад, год назад, шесть месяцев назад", – подчеркивал генерал-лейтенант Шэнахэн, добавляя, что у террористов существует уже целая сеть по закупке на рынке, производству своими силами и боевому применению БЛА. По данным генерала, если в 1999 году на рынке имелось только около 20 различных типов беспилотных авиационных систем, то в 2016 году – уже около 600! Самый дорогой из продававшихся в Интернете дронов стоил 22,9 тыс. долл., а самые недорогие квадрокоптеры, из тех, что как раз и приобретали террористы, – всего 650 долл., то есть примерно 37–38 тыс. руб. Впрочем, вероятно, можно найти и дешевле.
Причем генерал-лейтенант Шэнахэн особо отметил, что главная опасность на перспективу – постоянный рост мощности силовых установок дронов, их полезной нагрузки, продолжительности полета и степени автономности при одновременном снижении стоимости. Промежуточный итог – фактически появление в распоряжении террористов авиации, способной решать определенный круг тактических задач. Причем представители Командования специальных операций Сухопутных войск США в прошлом году уже сообщали о том, что их подчиненные по возвращении из командировки в Сирию отмечают: американские военные совершенно не контролируют воздушное пространство на высотах ниже 3500 футов (около 1000 м). Так что еще летом 2016 года Пентагону пришлось запросить у Конгресса дополнительно 20 млн долл. на финансирование работ по разработке методов и способов борьбы с доступными на коммерческом рынке и самодельными беспилотниками, все более активно применяемыми террористами против американцев и их союзников.
Особо примечательно, что, как указывал генерал-лейтенант Джон Шэнахэн, террористы, согласно собранным американской разведкой данным, не проектируют беспилотные авиационные системы и образцы целевой нагрузки для них, а в основном удачно модифицируют под свои нужды то, что имеется на рынке, в том числе и открытом коммерческом рынке беспилотной авиатехники. Когда же генерала спросили о том, где же они покупают все это, тот ответил – на "Амазоне". На наш взгляд, генерал был не совсем прав, поскольку приобрести достаточно крупные беспилотники, способные нести одну-две гранаты или стать дроном-камикадзе, можно практически на любом торговом интернет-ресурсе, который доставит их вам почти в любую точку мира. И единственные ограничения могут возникнуть только на границе. Но если границы в силу тех или иных причин становятся прозрачными, то тут террористам и раздолье.
В итоге, как это ни парадоксально звучит, единственный выход из этой ситуации, который предлагают многие специалисты, – повышение степени обособленности государств от транснациональной торговли и отказ от глобализации. Но именно туда, в "каменный век", и загоняют нас террористы, а международное сообщество, вместо того чтобы объединиться и оказать дружное сопротивление, лишь помогает им, устраивая разборки между собой по политическим, экономическим и религиозным мотивам.
Ну а российским военным можно было бы более тщательно изучать зарубежную специализированную литературу и собирать – любыми способами – информацию о том, что творится у военных других стран. Хотя бы для того, чтобы быть в курсе дела.
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12.01.2018
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