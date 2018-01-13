85 лет КБ Ильюшина

13 января 2018 года исполняется 85 лет конструкторскому бюро имени С. В. Ильюшина, - ныне ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" (ПАО "Ил"), входящее в состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

Третий серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0105, регистрация RF-78653, название "Виктор Ливанов") разработки ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", Иваново, 03.12.2015 (с) Николай Краснов / airreview.ru

Бюро было основано 13 января 1933 года приказом заместителя Народного комиссара тяжелой промышленности СССР и начальника Главного управления авиационной промышленности П. И. Баранова об образовании на заводе № 39 имени В. Р. Менжинского (Москва) Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) самолетостроения легких самолетов и войсковых серий. Начальником ЦКБ и заместителем директора завода № 39 был назначен Сергей Владимирович Ильюшин (1894 - 1977). Одновременно С.В. Ильюшин руководил конструкторской бригадой № 3 ЦКБ.

В сентябре 1935 года бригада Ильюшина была преобразована в Опытное конструкторское бюро авиационного завода № 39 имени В. Р. Менжинского, а С. В. Ильюшин стал Главным конструктором ОКБ (ОКБ-39).

В конце 1941 года ОКБ-39 было эвакуировано в Куйбышев на авиационный завод № 18, а в апреле 1942 года вернулось в Москву, где было размещено на авиационном заводе № 240, получив новое название ОКБ завода № 240 (ОКБ-240).

20 апреля 1966 года завод № 240 и ОКБ-240 получили название Московский машиностроительный завод "Стрела".

18 апреля 1971 года предприятие получило название Московский машиностроительный завод имени С. В. Ильюшина.

24 декабря 1991 года Московский машиностроительный завод имени С. В. Ильюшина согласно Приказу № 4 Департамента авиационной промышленности переименован в Открытое Акционерное Общество имени С. В. Ильюшина.

14 апреля 1994 года Распоряжением Правительства России компания преобразована в акционерное общество открытого типа "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина".

8 апреля 1996 года компания переименована в открытое акционерное общество "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина".

В июле 2017 года компания переименована в публичное акционерное общество "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина".

За 85 лет конструкторским бюро имени С. В. Ильюшина было разработано более 200 и создано более 120 типов самолетов разных модификаций.